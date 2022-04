fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wrócił już do treningów w Man Utd. Mimo że niedawno Portugalczyk przeżył rodzinną tragedię, gdy śmierć poniosło jego nowo narodzone dziecko. Doświadczony zawodnik poinformował o tym 18 kwietnia.

Cristiano Ronaldo z powodu kłopotów rodzinnych nie zagrał w ostatnim starciu ligowym przeciwko Liverpoolowi

Powodem nieobecności Portugalczyka w boju z The Reds była śmierć dziecka

Manchester Evening News podał, że 36-latek wrócił już do treningów z drużyną

Dwa dni po tragedii Ronaldo wrócił do zajęć

Cristiano Ronaldo z powodu rodzinnej tragedii nie wziął udziału we wtorkowym spotkaniu przeciwko Liverpoolowi (0:4). Manchester Evening News poinformował natomiast, że piłkarz wrócił już do treningów z drużyną.

Portugalski zawodnik trafił do zespołu z Old Trafford latem minionego roku. Ronaldo wrócił do Man Utd po transferze z Juventusu. W tym sezonie 36-latek wystąpił w 35 spotkaniach, w których zdobył 21 bramek. Ponadto na koncie Portugalczyka zanotował trzy asysty.

Już w najbliższy weekend Man Utd rozegra kolejne ligowe spotkanie. Tym razem rywalem Czerwonych Diabłów będzie Arsenal. Mecz odbędzie się w sobotę o 13:30.

Man Utd plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w ligowej tabeli. Podopieczni Ralfa Rangnicka legitymują się dorobkiem 54 oczek. Dokładnie tyle samo punktów ma Arsenal, mający jednak dwa mecze rozegrane mniej od Man Utd.

