Liverpool pokonał Everton w derbach (2:0), a w wyjściowym składzie The Reds pojawił się 18-letni Stefan Bajcetić. Mohamed Salah po meczu powiedział, że odkąd Hiszpan trenuje z pierwszym zespołem, jest najlepszym graczem całej drużyny.

Liverpool w poniedziałek pokonał w Derbach Merseyside Everton (2:0)

Świetny występ zanotował 18-letni Stefan Bajcetić

Mohamed Salah uważa nawet, że to najlepszy piłkarz The Reds

Salah rozpływa się nad kolegą z drużyny

Fani Liverpoolu w poniedziałek wreszcie mogli się uśmiechnąć. Ich ulubieńcy przerwali fatalną passę i wygrali swój pierwszy mecz w Premier League w tym roku. A było to spotkanie nie byle jakie, bo mowa o derbowym pojedynku z Evertonem (2:0). W wyjściowym składzie The Reds znalazł się młody Stefan Bajcetić. Juergen Klopp tym razem wystawił go nieco wyżej w pomocy, przed Jordanem Hendersonem i Fabinho. Hiszpan odpowiedział mu spektakularnym występem. Kolegę pod niebiosa wychwalał sam Mohamed Salah.

– To świetny piłkarz i osoba. Zawsze stara się ciężko pracować. Odkąd zaczął grać dla nas, jest chyba naszym najlepszym zawodnikiem. Mam zatem nadzieję, że zachowa tę pewność siebie i będzie stawiał kolejne kroki – powiedział po derbach Egipcjanin.

Sam zainteresowany nie krył radości ze słów starszego kolegi.

– By być szczerym, zagrałem na innej pozycji. Myślałem, że będę czuł się niekomfortowo, ale było dobrze i bardzo mi się to spodobało. Salah to prawdopodobnie jeden z najlepszych graczy w historii Liverpoolu, więc to miłe, słyszeć takie słowa od legendy – powiedział Bajcetić.

Młody Hiszpan dołączył do szkółki The Reds z Celty Vigo zimą 2021 roku za nieujawnioną kwotę. W tym sezonie wystąpił już w 13 spotkaniach pierwszej drużyny. Strzelił jedną bramkę w Premier League.

