Rudi Garcia na celowniku Man Utd. Francuz przyjął ofertę

Ruszyła giełda potencjalnych nazwisk szkoleniowców, którzy wkrótce mogą zostać tymczasowym trenerem Manchesteru United. Według najnowszych wieści przekazanych przez The Sun, Glazerowie doszli do wstępnego porozumienia z Rudim Garcią. Francuz jest gotowy przejąć klub w trudnym momencie, ale ostateczna decyzja należy jednak do właścicieli.

Rudi Garcia może zostać tymczasowym trenerem Man Utd do końca sezonu

Francuz pracował wcześniej z dużymi markami w Europie

Glazerowie ustalili z 57-latkiem wstępne szczegóły, ale rozważają jeszcze inne kandydatury

Kim jest Rudi Garcia?

Rudi Garcia swoją przygodę z trenerką zaczynał we Francji. W 1998 r. rozpoczął pracę w Saint-Etienne. Wówczas był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne piłkarzy. Trzeba przyznać, że dość szybko awansował. Po 10 miesiącach został asystentem pierwszego szkoleniowca, aby w 2001 r. przejąć stery w klubie na pół roku. Później przez pięć sezonów prowadził Djion.

Z kolei największe sukcesy odnosił w Lille. Podczas kampanii 2010/11 wywalczył pierwszy tytuł Ligue 1 oraz Puchar Francji od 50 lat. Swoje trzy grosze dołożył także w AS Romie, kiedy dwukrotnie doprowadził rzymian do wicemistrzostwa, za co też otrzymał nagrodę menadżera roku we Włoszech.

Po sukcesach w Serie A z powrotem trafił do swojej ojczyzny, gdzie pełnił dowództwo w Marsylii przez kolejne trzy lata. Natomiast na koniec poprzedniej kampanii rozstał się z Lyonem. Z Les Gones pokonał nawet obie drużyny z Manchesteru w zeszłorocznej Lidze Mistrzów.

Rozmowy są na zaawansowanym etapie

The Sun twierdzi, że Glazerowie jeszcze przed starem rywalizacji Manchesteru United z Villarreal, przeprowadzili długą rozmowę z Garcią. Menadżer miał zaakceptować wstępne warunki kontraktu, który obowiązywałby do końca czerwca 2022 r.

Atutem 57-latka jest na pewno dobra znajomość języków. Rudi Garcia bez problemu rozmawia po angielsku, hiszpańsku, włosku czy francusku. Taka umiejętność od zawsze pozwalała mu na lepsze kontakty z zawodnikami oraz szybszą aklimatyzację w nowym miejscu.

Aktualnie oprócz Rudiego Garcii, właściciele Czerwonych Diabłów rozważają kandydaturę Ernesto Valverde czy Unaia Emery’ego. Tymczasem we wtorek Michael Carrick poprowadził drużynę do arcyważnego triumfu z Villarreal (2:0), przez co wkupił się w łaski kibiców i ze spokojem może przygotowywać swoich podopiecznych do hitowej rywalizacji w Premier League przeciwko Chelsea.

