Manchester United po porażce z Watfordem (1:4) w Premier League podjął decyzję o rozstaniu z Ole Gunnarem Solskjaerem. Tymczasowym opiekunem Czerwonych Diabłów w powszechnej opinii został Michael Carrick. Z kolei BBC Sport podaje, że władze angielskiej ekipy skontaktowały się z Ernesto Valverde.

Manchester United jest w trakcie poszukiwania nowego menedżera

Z pracą w klubie z Old Trafford łączeni byli już Zinedine Zidane i Mauricio Pochettino

BBC Sport podało, przedstawiciele Czerwonych Diabłów skontaktowali się z Ernesto Valverde

Były trener FC Barcelony zakotwiczy na Old Trafford?

Manchester United latem tego roku wzmocnił się kilkoma solidnymi zawodnikami. Szeregi Czerwonych Diabłów zasilili: Jadon Sancho, Rapahel Varane i Cristiano Ronaldo. W związku z tym ekipa z Old Trafford miała walczyć o najwyższe cele.

Najnowsze doniesienia angielskich dziennikarzy sugerują, że Man Utd ma plan, aby w trybie pilnym znaleźć tymczasowego szefa, który mógłby zostać następcą Ole Gunnara Solskjaera. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć fakt, że znalezienie nowego trenera nie jest wcale takie łatwe.

Jednym z kandydatów do pracy w angielskim klubie był Mauricio Pochettino. Argentyńczyk przyznał jednak w trakcie konferencji prasowej przed starciem z Man City, że jest szczęśliwy w Paris Saint-Germain i nie chce się rozpraszać plotkami łączącymi go z Man Utd.

W związku z powyższym idealnym kandydatem do roli tymczasowego trenera może okazać się Ernesto Valverde, czytamy na BBC Sport. 57-latek w przeszłości prowadził FC Barcelonę, z która wygrał między innymi mistrzostwo Hiszpanii oraz Copa del Rey w 2018 roku. Z klubu z Camp Nou został zwolniony w styczniu 2020 roku.

Valverde nie ma swoim trenerskim CV doświadczenia z pracy w klubie z Wysp Brytyjskich. Niemniej przemawia za nim fakt, że nie miałby kłopotów z komunikacją w Man Utd, bo mówi w języku angielskim.

Chociaż sytuacja ze sztabem szkoleniowym w Man Utd jest niestabilna, to mimo wszystko angielska ekipa odniosła zwycięstwo we wtorkowy wieczór w spotkaniu Ligi Mistrzów. W ramach piątej kolejki fazy grupowej elitarnych rozgrywek team z Old Trafford pokonał 2:0 Villarreal. Tymczasem w najbliższy weekend ekipa z Old Trafford zagra z Chelsea.

