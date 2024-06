Keane bije się w pierś. Przeprosił zawodnika Manchesteru United

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roy Keane

Roy Keane: Przesadziłem w przypadku Maguire’a

Roy Keane znany jest ze swojego ciętego języka. Legenda Manchesteru United często bez hamulców potrafi skrytykować danego piłkarza. Tak też było w przypadku Harry’ego Maguire’a. Zawodnik „Czerwonych Diabłów” momentami był obiektem drwin ze stron Irlandczyka podczas gdy prezentował kiepską formę na boiskach Premier League.

Ostatnio Roy Keane był gościem w podkaście „The Overlap”. Były piłkarz w rozmowie postanowił poruszyć temat właśnie Harry’ego Maguire’a. Legenda Manchesteru United uderzyła się w pierś, przyznając, że w tym przypadku przesadzał.

– Byłem surowy wobec Harry’ego Maguire’a z powodów piłkarskich. Jako eksperci robimy dużo meczów Manchesteru United. To jasne, że Harry miał problemy w Manchesterze United, miał trudny okres w Anglii, ale gorzej było na poziomie klubowym – powiedział Roy Keane, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Mówimy tutaj o zdrowiu psychicznym zawodników. Przesadziłem w przypadku Maguire’a. Trochę się z niego wyśmiewałem i nie było to fajne – podkreślił Irlandczyk.

– Sam grałem w piłkę i wiem, jak jest ciężko. Jestem natomiast wystarczająco duży, aby to rozumieć. Wpadłem na Harry’ego kilka miesięcy temu i przeprosiłem go. Czasami jako eksperci telewizyjni też się mylimy. Kiedy przybiera to jednak wymiar osobisty, to wtedy przekraczasz granicę – dodał.

