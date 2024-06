Joshua Zirkzee to priorytet transferowy Bolonii, jeśli chodzi o wzmocnienie linii ataku. Erik ten Hag bardzo ceni holenderskiego napastnika - podaje Gianluca Di Marzio.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee priorytetem Manchesteru United

Manchester United tego lata planuje wzmocnić zarówno linię obrony, jak i formację ofensywną. Jeśli chodzi o środek defensywy, to na Old Trafford może trafić Matthijs de Ligt. Priorytetem transferowym Erika ten Haga na pozycję napastnika jest natomiast Joshua Zirkzee – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez włoskiego dziennikarza Gianlukę Di Marzio. 23-letnia gwiazda Bolonii może zmienić barwy klubowe w trwającym okienku.

Reprezentant Holandii ma za sobą znakomity sezon, podczas którego rozegrał łącznie 37 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył 7 asyst, czym znacznie przyczynił się do awansu swojej drużyny do Ligi Mistrzów. Klauzula odstępnego w kontrakcie Joshuy Zirkzee wynosi 40 milionów euro, więc Czerwone Diabły musiałyby się liczyć z takim wydatkiem. Mierzący 193 centymetry wzrostu atakujący na Old Trafford o miejsce w składzie rywalizowałby z Rasmusem Hojlundem.

Joshua Zirkzee z powodzeniem występuje w barwach Bolonii od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Renato Dall’Ara za 8,5 miliona euro z Bayernu Monachium. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość holenderskiego napastnika na około 50 milionów euro.

Warto dodać, że Erik ten Hag miał już skontaktować się ze swoim młodszym rodakiem, żeby omówić ewentualny transfer skutecznego piłkarza do Manchesteru United.