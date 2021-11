Pressfocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zdecydował się do końca sezonu zatrudnić Ralfa Rangnicka. Pomysł ten na łamach “The Sun” ostro skrytykował Harry Redknapp.

Manchester United po klęsce z Watford FC 1:4 w ubiegły poniedziałek, podjął decyzję o zwolnieniu menedżera Ole Gunnara Solskjaera. Jego następcą został Michael Carrick, który poprowadził Czerwone Diabły w meczu Ligi Mistrzów z Villarreal CF (2:0), a także w starciu Premier League z Chelsea FC. Włodarze z Old Trafford nie zdecydowały się jednak dać szansy Carrickowi na dłużej, gdyż zatrudniły do końca sezonu Ralfa Rangnicka.

Pomysł zatrudnienia Niemca ostro skrytykował Harry Redknapp, były menedżer m.in. West Hamu i Tottenhamu.

– Michael Carrick jest jednym z najbardziej inteligentnych piłkarzy, jakich znam. Zatem naprawdę nie musiałem mówić, że w przyszłości zostanie on menedżerem Manchester United. Ale fakt, że United postanowili zatrudnić trenera tymczasowego, by zastąpił on innego szkoleniowca tymczasowego, zanim znajdą kogoś na stałe jest absurdalny. Nigdy w życiu nie spotkałem się z czymś równie głupim – napisał Redknapp w swoim felietonie na łamach “The Sun”.

– Władze nie powinny odstawiać na bok Carricka, tylko po to, by ktoś zastąpił go na chwilę. I co taka decyzja mówi Carrickowi? Nie wierzymy w Ciebie? – dodał.

