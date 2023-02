Źródło: The Mirror

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Rodzina Glazerów będąca właścicielami Manchesteru United odmawia sprzedaży klubu za kwotę mniejszą niż 6 miliardów funtów po otrzymaniu kilku ofert, informuje brytyjski The Mirror.

Nowe doniesienia ws. sprzedaży Man Utd

Amerykańscy właściciele Manchesteru United wystawili swoje cenne aktywa na sprzedaż i otrzymali co najmniej dwie oferty do piątku. Pochodzą one od bankiera z Kataru, szejka Jassima bin Hamada Al Thaniego i brytyjskiego miliardera Sir Jima Ratcliffe’a, który kieruje grupą INEOS.

Uważa się, że amerykański gigant funduszy hedgingowych, Elliott Investment Management, również przystąpił do wyścigu o przejęcie United, podczas gdy oczekuje się, że zostaną złożone także inne oferty, zwłaszcza z Arabii Saudyjskiej. Pomimo dużego zainteresowania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klub nie zostanie sprzedany. Rodzina Glazerów ustaliła ogromną kwotę wywoławczą, której nie planuje obniżyć.

Pierwszy informował o tym The Sun, a teraz te doniesienia przekazuje również brytyjski The Mirror. Glazerowie nie zaakceptują oferty mniejszej niż 6 miliardów funtów. Kwota będzie jednak trudna do osiągnięcia, ponieważ według Forbesa wartość United w 2022 roku wyniosła 3,7 miliarda funtów.

Uważa się, że szejk Jassim złożył najwyższą ofertę za 4,5 miliarda funtów, a Ratcliffe zaoferował 4 miliardy funtów. Nie jest jasne, ile Elliott Investment Management jest skłonny zapłacić na tym etapie rozmów, chociaż amerykańscy bankierzy zarządzają aktywami o wartości aż 46 miliardów funtów.

Chociaż większość rodziny Glazerów chce się wycofać z prowadzenia Manchesteru United, Joel i Avram są mniej zainteresowani sprzedażą. Spośród całego rodzeństwa ta dwójka jest najbardziej zaangażowana w codzienne prowadzenie klubu i może mieć największe zastrzeżenia, co do operacji sprzedaży klubu.

