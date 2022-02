Pressfocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United po 25. kolejkach Premier League zajmuje 5. miejsce w tabeli, ze stratą siedmiu punktów do trzeciej Chelsea FC. Zdaniem Ralfa Rangnicka 4. miejsce to jednak maksimum, o jakie Czerwone Diabły mogą walczyć w tym sezonie.

Na Old Trafford z każdą kolejką maleje wiara w zespół Czerwonych Diabłów

Ten pesymistyczny nastrój udzielił się również Ralfowi Rangnickowi

Niemiec uważa, że 4. miejsce to maksimum możliwości MU, pod warunkiem, że ci zaczną wygrywać w meczach, w których pierwsi zdobywają bramki

Tylko dwa zwycięstwa MU w 2022 roku

Przed klubem z Old Trafford we wtorek zaległe spotkanie z Brighton Hove&Albion. W razie ewentualnego zwycięstwa nad Mewami, Czerwone Diabły mogą przesunąć się na 4. miejsce w tabeli. Wówczas ich strata do The Blues wynosiłaby już tylko cztery punkty, ale świeżo koronowany klubowy mistrz świata również ma w Premier League jeszcze jedno spotkanie do rozegrania.

Przed starciem z zespołem Grahama Pottera, kibice Manchester United nie są jednak przesadnymi optymistami. Ich pupile w 2022 roku w lidze angielskiej wygrali zaledwie dwa z sześciu spotkań. Szczególnie bolesne były dwa ostatnie mecze – z Southampton FC i Burnley FC. W obu tych starciach 20-krotni mistrzowie Anglii za każdym razem obejmowali prowadzenie, a mimo to nie byli w stanie dowieść zwycięstwa do końca. Menedżer United, Ralf Rangnick ubolewa nad taką postawą swoich podopiecznych. Podkreśla również na przedmeczowej konferencji prasowej, że MU w bieżących rozgrywkach może walczyć jedynie o 4. miejsce.

4. miejsce to maksimum

– Nasza sytuacja jest jasna. Od kiedy jestem w Manchesterze, w 11 z 13 meczów, pierwsi strzelaliśmy gola. Nie byliśmy jednak w stanie wygrać wszystkich tych meczów – powiedział niemiecki menedżer. – Szczególnie bolesne było to dla nas w trzech ostatnich grach. W lidze straciliśmy przez to cztery punkty, odpadliśmy również z Pucharu Anglii.

– Cieszy fakt, że nie traciliśmy bramek w pierwszych połowach, ale już w drugiej rywalom przychodziło to ze zbyt dużą łatwością. A ciągłe tracenie prowadzenia może mieć negatywny wpływ na psychikę piłkarzy. Musimy koniecznie nad tym popracować, aby zająć na koniec sezonu 4. miejsce w Premier League. Myślę, że obecnie to jest największe osiągnięcie, na jakie stać Manchester United – przyznał Rangnick.

