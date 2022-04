Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Wyniki 32. kolejki Premier League. Największym wydarzeniem niedzieli w Premier League była wygrana Brentford nad ćwierćfinalistą Ligi Europy, West Ham United. Zaskoczeniem była również przegrana Crystal Palace z Leicester City.

Fabiański nie dał rady Pszczołom

West Ham na Brentford Community Stadium były kompletnie bezradne. Dość powiedzieć, że podopieczni Davida Moyesa w całym meczu oddali zaledwie jeden celny strzał. Beniaminek Premier League był zdecydowanie lepszy, chociaż swoich kibiców wystawił na próbę cierpliwości. Brentford bowiem gole strzelali dopiero po przerwie. Łukasza Fabiańskiego najpierw pokonał Bryan Mbeumo (48. minuta), a później Ivan Toney (64. minuta).

Niespodzianką była również przegrana Crystal Palace z Leicester City 1:2. Gospodarze już do przerwy prowadzili pewnie 2:0 (bramki Ademoli Lookmana i Kiernana Dewsbury-Halla). Gości stać było jedynie na honorowe trafienie autorstwa Wilfrieda Zahy. Dla podopiecznych Patricka Vieiry była to pierwsza porażka we wszystkich rozgrywkach od…19 lutego. Od tego czasu przez siedem kolejnych gier pozostawali niepokonani.

Z kolei w starciu ekip broniących się przed spadkiem z Premier League, Norwich City pokonał Burnley FC, dzięki czemu zmniejszył swoją stratę do The Clarets do trzech “oczek”. Sytuacja Kanarków w tabeli ligi angielskiej jest jednak w dalszym ciągu bardzo trudna.

Wyniki 32. kolejki Premier League

Brentford – West Ham United 2:0 (0:0)

Bryan Mbeumo (48′), Ivan Toney (64′)

Leciester City – Crystal Palace 2:1 (2:0)

Ademola Lookman (39′), Kiernan Dewsbury-Hall (45′) – Wilfried Zaha (66′)

Norwich City – Burnley FC 2:0 (1:0)

Pierre Lees Melou (9′), Teemu Pukki (86′)