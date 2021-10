Strach w oczach rywali. Błysk zębów po wykonanym zadaniu. To znowu on, bestia z Maceió. Bagna Liverpoolu wciągnęły kolejną ofiarę. Ten, kto nie zdoła oprzeć się śnieżnobiałemu uśmiechowi, przed śmiercią musi obejrzeć go jeszcze raz. 90 minut agonii, pięć głębokich ran, w tym trzy autorstwa brazylijskiego rzeźnika. Roberto Firmino w asyście Sadio Mane i Mohameda Salaha z zimną krwią rozszarpał Szerszenie w ich gnieździe. A przecież nie tak dawno zastanawialiśmy się, czy reprezentant Canarinhos nie powinien pożegnać się Anfield Road. Bobby is back – najpierw w LM, teraz w Premier League.

Weekend w Premier League należał do Roberto Fimino – Brazylijczyk popisał się hat trickiem i zaliczył asystę przy trafieniu Salaha

Solskjaer zaufał Maguire’owi, a Maguire odwdzięczył się Solskjaerowi udziałem przy każdej bramce. Szkoda, że dla przeciwników

Siedem udanych interwencji Edouarda Mendy’ego – gdyby postawa Francuza, Chelsea nie zdołałaby wygrać z Brentfordem

Emocjami, których dostarczyły nam ostatnie minuty spotkań na King Power Stadium, Villa Park i The Emirates, można obdzielić całą kolejkę

Czyste konto Fabiańskiego, czyste konto Bednarka – to najbardziej pozytywne z polskich akcentów w tej serii gier

How the #PL looks after last minute drama pic.twitter.com/dWKebWSAjz — Premier League (@premierleague) October 19, 2021

Warto było czekać

Gdy w marcu Liverpool prezentował się zdecydowanie poniżej oczekiwań i swoich możliwości, próbowaliśmy ustalić przyczynę niepowodzeń podopiecznych Jurgena Kloppa. Kontuzje, zbyt duża presja i nieskuteczność – te trzy czynniki z pewnością wpływały na postawę The Reds. O ile dwa pierwsze aspekty wydawały się możliwe do przepracowania, o tyle trzeci problem miał zostać rozwiązany “siłowo”, czytaj – należało sprawdzić nową dziewiątkę, która zastąpi Roberto Firmino. James Pearce z The Athletic pisał że “Brazylijczyk to legenda Anfield, ale jego moce osłabły. Niezależnie od tego, czy chodzi o jego wymianę, czy tylko o chwilę wytchnienia, Liverpool musi kupić nowy numer 9.”

Roberto Firmino's game by numbers vs. Watford:



100% shot accuracy

66 touches

3 duels won

3 shots

3 shots on target

3 goals

3 chances created

2 take-ons completed

1 tackle

1 assist



Hat-trick hero. pic.twitter.com/fxe6VaPiin — Squawka Football (@Squawka) October 16, 2021

Cała czerwona część Merseyside zaprzeczała wszystkim spekulacjom dotyczącym byłego zawodnika Hoffenheim. Klopp zapewniał, że Firmino nigdzie się nie rusza. “Se queda”, zostaje. Więc został. W siedmiu meczach obecnego sezonu strzelił sześć goli. Na boisku spędził tylko 237 minut, co oznacza trafienie co niecałe 40 minut. W Premier League przy współczynniku xG wynoszącym 2.67 zdobył cztery bramki, czyli przynajmniej o jedną więcej niż teoretycznie powinien. Zadowoleni? Na Anfield na pewno. Uśmiech niemieckiego szkoleniowca, równie piękny jak uśmiech jego podopiecznego, wyraża więcej niż tysiąc słów.

Bestia z Maceió znowu atakuje

Dyspozycja 30-letniego reprezentanta Canarinhos zdumiewa, zwłaszcza w kontekście statystyk, jakie notował w dwóch poprzednich rozgrywkach. Liczby Firmino zaskakują zapewne także jego głównego konkurenta do gry w podstawowym składzie. Diogo Jota miał zastąpić Brazylijczyka i na dobre zamknąć mu drogę do wyjściowej jedenastki, tymczasem sam potrzebuje zmiennika. Dla Kloppa to sytuacja win-win. Portugalczyk będzie musiał udowodnić swoją wartość, co oznacza zawziętą walkę o miejsce na boisku.

🇧🇷 Roberto Firmino is the first Brazilian to score more than one hat-trick in the #PL 🇧🇷#WATLIV pic.twitter.com/IyEnD7q4xJ — Premier League (@premierleague) October 16, 2021

Nietrudno było wskazać faworyta rywalizacji na Vicarage Road. Jednak faworyci mają to do siebie, że czasami lubią zawodzić. The Reds nie tylko nie zawiedli, ale także w zdecydowany sposób udowodnili, czemu bukmacherzy płacili za ich zwycięstwo zdecydowanie mniej niż za triumf Watfordu. Po raz kolejny z dobrej strony pokazali się Sadio Mane i Mohamed Salah, swoją wartość udowodnili James Milner i Neco Williams, a w rolę MVP wcielił się Roberto Fimino, który popisał się hat trickiem i zaliczył asystę przy trafieniu Egipcjanina. Bagna Liverpoolu wciągnęły kolejną ofiarę.

Rozczarowanie kolejki: Harry Maguire

Przewidywano, że kapitan Manchesteru United nie zdoła w pełni wykurować się na starcie z Leicester i spotkanie na King Power Stadium rozpocznie na ławce rezerwowych. I z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że to byłoby idealne rozwiązanie. Harry Maguire w niczym nie przypominał obrońcy, który doskonale radził sobie na Mistrzostwach Europy. Były zawodnik Lisów zasłużył na najniższą notę z wszystkich, który w sobotnie popołudnie pojawili się na murawie. Solskjaer zarzekał się, że jego podopieczny “doskonale wyglądał na treningu” i to zadecydowało o wystawieniu go do gry. A Maguire odwdzięczył mu się udziałem przy każdej bramce. Szkoda, że dla przeciwników. Jeżeli Anglik miał jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu przygotowania do rywalizacji, powinien wybrać bezpieczną opcję i poprosić trenera o kolejny dzień odpoczynku. Jednak jeżeli mimo rozterek wybiegł na murawę, sam sobie jest winny.

Bohater nieoczywisty: Edouard Mendy

Dwa słupki Bryana Mbeumo i siedem udanych interwencji Edouarda Mendy’ego. Gdyby nie to specyficzne połączenie, Chelsea nie wywiozłaby z Brentford Community Stadium nawet punktu, a na pewno nie zdołałaby wygrać. To, że piłka po strzałach francuskiego napastnika jest przyciągana przez obramowanie bramki, jest trudne, a właściwie niemożliwe do wytłumaczenia. Zdecydowanie łatwiej wyjaśnić postawę bramkarza The Blues. Proszę, oto rozwiązanie zagadki świetnych parad 29-latka sprowadzonego z Rennes: Edouard Mendy jest fenomenalnym golkiperem. Dziękuję za uwagę.

Wydarzenie kolejki: ostatnie minuty (na King Power Stadium, Villa Park i The Emirates)

Emocjami, których dostarczyły nam ostatnie minuty spotkań na King Power Stadium, Villa Park i The Emirates, można obdzielić całą kolejkę. Jeżeli za granicę przyjmiemy 80. minutę, ponieważ zwykle to właśnie wtedy w piłkarzy wstępują nowe siły witalne, tylko w tych trzech meczach obejrzeliśmy aż siedem goli. Trzy w starciu Leicester z United, trzy w potyczce Aston Villi i Wolverhampton i jeden w pojedynku Arsenalu z Crystal Palace. Patson Daka, Ruben Neves i Alexandre Lacazette trafili do siatki już w doliczonym czasie gry – w pierwszym przypadku gol tylko ustalił wynik, w drugim zapewnił zwycięstwo, a w trzecim remis. Panowie w Premier League bez wątpienia walczą do końca.

Polacy w Premier League

Łukasz Fabiański (West Ham) – 90 minut i zwycięstwo w starciu z Evertonem , czyste konto i dwa obronione strzały

, czyste konto i dwa obronione strzały Przemysław Płacheta (Norwich) – nie znalazł się w kadrze na pojedynek z Brightonem

Jakub Moder (Brighton) – 84 minuty w zremisowanym (0:0) meczu z Norwich

Jan Bednarek (Southampton) – 90 minut i żółta kartka w wygranym 1:0 spotkaniu z Leeds

Mateusz Klich (Leeds) – 77 minut w rywalizacji ze Świętymi