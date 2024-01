Mauricio Pochettino zdecydował się na trudne wyzwanie związane z odbudową Chelsea. Na razie drużyna nie gra na miarę swojego potencjału. Opiekun The Blues z optymizmem jednak spogląda w przyszłość.

Chelsea ma przed sobą trudny czas związany z grą, co kilka dni

Na temat najbliższych wyzwań głos zabrał Mauricio Pochettino

Argentyński spotkał się z dziennikarzami na przedmeczowej konferencji prasowej przed spotkaniem Pucharu Anglii

Menedżer Chelsea przed spotkaniem z Preston North End

Mauricio Pochettino objął stery nad Chelsea latem minionego roku. Związał się z klubem z Londynu kontraktem do końca czerwca 2025 roku. Na dzisiaj zespół plasuje się w środku stawki w tabeli Premier League. Argentyńczyk przekonywał natomiast ostatnio, że zbudowanie mocnej ekipy wymaga czasu. Ponadto przekonywał, że jego zespół stać na to, że może rywalizować na kilku frontach.

– Myślę, że to dobra okazja, ponieważ różne turnieje pozwalają nam dać szansę różnym graczom. W ten sposób możemy zobaczyć, jak się zachowują, jak sobie radzą – mówił Pochettino cytowany przez BBC Sport.

– Jutrzejszy mecz Pucharu Anglii jest dla nas ważny. To bardzo ważny mecz. Potem – kolejny ważny mecz, półfinał Pucharu Ligi przeciwko Middlesbrough. Następnie – mecz Premier League z Fulham. Myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że ma to związek z budowaniem zespołu i możliwością zapewnienia zawodnikom dobrego doświadczenia oraz rywalizacji na wysokim poziomie na Stamford Bridge – kontynuował Argentyńczyk.

– To proces i jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wszystko się dzieje. Nie sądzę, że możemy być zadowoleni, ponieważ to jest Chelsea i tutaj zawsze oczekuje się zwycięstw. Jeśli przeanalizujesz proces, uważam, że proces wymaga czasu. Teraz ewolucja jest na etapie, który jest potrzebny. Pomimo wszystkich okoliczności jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy się znaleźć – mówił Pochettino.

