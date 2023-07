IMAGO / James Manning Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino ostrzega gwiazdy Chelsea

Szkoleniowiec oczekuje jakości i odpowiedzialności od zawodników

W piątek Pochettino został zaprezentowany jako nowy szef Chelsea

Pochettino stawia wyzwanie piłkarzom Chelsea

Chelsea, pomimo dużych wydatków na Raheema Sterlinga, Mychajło Mudryka i Enzo Fernandeza w zeszłym sezonie zaliczyła fatalny sezon zajmując dwunaste miejsce w tabeli Premier League. Na swojej pierwszej konferencji prasowej jako menedżer Chelsea, Mauricio Pochettino przyznał, że oczekuje jakości od swoich zawodników.

– Teraz jest nowy początek. Piłkarze muszą pokazać swoją prawdziwą jakość. Musimy jednak sprawić, aby czuli się komfortowo oraz mieli przestrzeń na zaprezentowanie swoich umiejętności i poprawy. Ci zawodnicy przychodzili w trudnych okolicznościach i jest to dla nas wielkie wyzwanie, aby wszystko uporządkować. Musimy dać im szansę pokazania się, że potrafią poradzić sobie z presją gry dla Chelsea – przyznał Pochettino.

– To nie tylko odpowiedzialność trenera, aby tworzyć atmosferę w drużynie. Zawodnik ma obowiązek próbować się dostosować do zespołu i mieć własną motywację oraz starać się naprawdę ciężko pracować i pozwolić nam osiągnąć to, co najlepsze – dodał.

