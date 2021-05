Jesse Lingard, który przeniósł się z Manchesteru United na wypożyczenie do West Hamu United, błyszczy wysoką formą. W piątek otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza Premier League kwietnia. Nagrodzony został też menedżer Newcastle United, Steve Bruce.

Ostatnie tygodnie były dla Jesse’ego Lingarda doskonałe. W czterech meczach dla West Hamu United zdobył cztery gole. To w dużej mierze dzięki jego doskonałej postawie Młoty liczą się nadal w walce o europejskie puchary.

28-latek przeniósł się do West Hamu United w lutym tego roku na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Transfer do Londynu umożliwił mu regularniejszą grę niż na Old Trafford.

Łącznie w barwach West Hamu Lingaard zdobył jak dotąd dziewięć goli i zanotował trzy asysty. Dziennikarze wyliczyli, że brał udział przy 19 golach zdobytych przez Młoty.

Newcastle pewne utrzymania

Nagrodzony został poza tym menedżer Newcastle United, Steve Bruce, którego wybrano szkoleniowcem kwietnia w Premier League. Dowodzona przez niego drużyna zanotowała w tym czasie dwie wygrane i dwa remisy.

60-latek był w trakcie tego sezonu krytykowany przez część kibiców Srok. Ostatecznie wyszedł z kryzysu obronną ręką i utrzymał drużynę Newcastle w angielskiej elicie na kolejny sezon. Aktualnie zespół ten jest 16. w ligowej tabeli.