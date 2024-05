Arsenal rozpoczął strzelanie na Old Trafford. Fatalne zachowanie Casemiro [WIDEO]

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Leandro Trossard dał prowadzenie Arsenalowi na Old Trafford

W Premier League na niedzielę zostało zaplanowane tylko jedno spotkanie. Manchester United przed własną publicznością mierzył się z Arsenalem. Zdecydowanym faworytem rywalizacji na Old Trafford był zespół Mikela Artety, który wciąż walczy o mistrzostwo w Anglii. Natomiast „Czerwone Diabły” ostatnio prezentują bardzo słabą formę, a na dodatek w drużynie jest plaga kontuzji.

Spotkanie na Old Trafford rozpoczęło się wyrównanie. Można by rzec, że pod delikatne dyktando Manchesteru United. Podopieczni Erika ten Haga mieli swoje sytuacje bramkowe, ale Dawid Raya nie był zmuszony do ratowania Arsenalu. Na pierwszą bramkę tego dnia musieliśmy czekać do 20. minuty.

Andre Onana próbował wyprowadzić akcję Manchesteru United. Kameruński golkiper jednak nie miał komu zagrać futbolówki, a na dodatek był atakowany przez jednego z graczy Arsenalu. Bramkarz „Czerwonych Diabłow” posłał niedokładne podanie, które zostało przejęte przez rywali. Defensorzy gospodarzy próbowali ustawić pułapkę ofsajdową na Bukayo Sace. I to prawdopodobnie by im się udało, gdyby nie spacer Casemiro z własnego pola bramkowego. Brazylijczyk finalnie złamał linię spalonego, a chwile później „Kanonierzy” już cieszyli się z prowadzenia po golu Leandro Trossarda. Belg wykorzystał podanie Kaia Havertza i z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki.

Tak Arsenal wyszedł na prowadzenie w hicie z United. Ale powiedzcie lepiej, co tutaj zrobił Casemiro#domPremierLeague pic.twitter.com/HIkZJPt8Q0 — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 12, 2024

Dzisiejsze trafienie Leandro Trossarda było jego 17. trafieniem w tym sezonie.

