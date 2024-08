Phil Jones podjął decyzję. Skupi się na nowym wyzwaniu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Phil Jones

Koniec kariery Phila Jonesa

Phil Jones w latach 2011-2023 występował w Manchesterze United. 32-letni defensor z Czerwonymi Diabłami zdobył mistrzostwo Anglii w 2013 roku oraz cztery lata później Puchar Anglii. W sezonie 2016/17 sięgnął po Ligę Europy po zwycięstwie nad Ajaxem Amsterdam.

Były reprezentant Anglii dołączył do Man Utd z Blackburn Rovers. Jego kariera była naznaczona licznymi kontuzjami. W narodowej kadrze rozegrał 27 meczów. W rozmowie z “BBC” Jones przyznał, że jego kariera trwała krócej niż się spodziewał.

Dodał, że planuje zostać szkoleniowcem i zdobył licencję UEFA A. – Zrobiłem wszystko, co mogłem, by wrócić do gry. Ale biorąc pod uwagę liczbę urazów, z których wracałem, to decyzja nie mogła być inna – wskazał na główny powód.

– Ostatecznie chcę podjąć się pracy w roli trenera. Jestem zdeterminowany, żeby to osiągnąć – podkreślił. Jones od roku szkolił młodych adeptów futbolu w akademii Manchesteru United. W klubie z Old Trafford strzelił sześć goli i zaliczył osiem asyst w 229 spotkaniach.