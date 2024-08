Barcelona potężnie osłabiona na mecz z Valencią. Kłopoty Flicka

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona bez gwiazdy na otwarcie sezonu La Liga

Valencia CF – FC Barcelona to spotkanie pierwszej kolejki La Liga w sezonie 2024/25. Na Estadio Mestalla dojdzie do pojedynku dziewiątej z drugą ekipą poprzednich rozgrywek. Faworytem są oczywiście goście, ale to nie oznacza, że Hansi Flick może być pewny zwycięstwa w oficjalnym debiucie w lidze. Niemiecki szkoleniowiec Blaugrany będzie musiał ułożyć skład bez kluczowego piłkarza.

W kadrze na potyczkę z Nietoperzami brakuje Ilkaya Gundogana. 33-latek w towarzyskim pojedynku z Monaco doznał kontuzji, która wyklucza go z otwarcia sezonu. Reprezentant Die Mannschaft zszedł z boiska już po 22 minutach występu w meczu o Puchar Gampera. Pomocnik rozciął łuk brwiowy, a na dodatek, jak informuje Adrian Sanchez, miał odczuwać zawroty głowy.

Data powrotu Gundogana nie jest znana. Kolejne spotkanie Barcelony zaplanowano na 24 sierpnia – Duma Katalonii podejmie Athletic Bilbao. Niewykluczone, że były zawodnik Manchesteru City będzie gotowy do dyspozycji trenera na hitowe starcie z Baskami.

Flick nie może skorzystać z Gundogana, jednak w meczu z Valencią będzie mógł wystąpić Pedri. Dla 21-latka będzie to powrót na boisko po urazie, którego doznał w potyczce z Niemcami na Euro 2024.

