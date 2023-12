IMAGO / Martin Rickett / PA Images Na zdjęciu: Christian Eriksen (w środku)

Christian Eriksen ostatnio musiał pauzować z powodu kontuzji kolana

Duńczyk wrócił już do zdrowia i ze świetnej strony pokazał się w spotkaniu przeciwko Aston Villi

Paul Scholes uważa, że 31-latek pomoże nie tylko drużynie, ale również Rasmusowi Hojlundowi

Paul Scholes: Obecność Christiana Eriksena w drużynie pomoże

Manchester United we wtorkowy wieczór zaliczył wielki comeback. Drużyna Erika ten Haga przegrywała z Aston Villą do przerwy 0:2, by ostatecznie zwyciężyć 3:2. Bohaterami tego spotkania byli Alejandro Garnacho oraz Rasmus Hojlund, ale Paul Scholes w rozmowie z “Premier League Production” wskazał na jeszcze jednego zawodnika.

– Obecność Christiana Eriksena w drużynie pomoże. Robi dużą różnicę. Nie mówię, że zagrał wybitnie przeciwko Aston Villi. Razem z Fernandesem jest jednak piłkarzem, który mając piłkę przy nodze, potrafi ją zagrać do wybiegającego na pozycję chłopaka – powiedziała legenda “Czerwonych Diabłów”.

– Eriksen był poza składem długi czas i widać, że robi różnicę w tym zespole. Raphael Varane również wraca, co jest dobrą wiadomością. Do tego trzeba dołożyć jakość Casemiro. Myślę, że za 3-4 tygodnie będzie to inny zespół. Jeśli Eriksen będzie zdrowy, to biorąc pod uwagę jego potencjał kreatywny, da napastnikowi szansę na kolejne bramki – dodał Scholes.

