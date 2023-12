Imago / Richard Sellers Na zdjęciu: Paul Ince

Paul Ince pokusił się o porównanie Premier League oraz Serie A

Anglik przyznał, że liga włoska z lat 90. była zdecydowanie lepsza niż dzisiejsza Premier League

Paul Ince to były piłkarz m.in. Interu Mediolan oraz Manchesteru United

Seria A z lat 90. była lepsza niż Premier League

Paul Ince za czasów kariery piłkarskiej miał okazję do gry zarówno w rodzimej lidze w Anglii, jak i we Włoszech. Choć na boiskach Serie A spędził zaledwie 2 sezony, to uważa, że czas w Interze był dla niego najlepszym okresem w karierze. W rozmowie ze stacją DAZN pokusił się o porównanie obecnej Premier League z ligą włoską z lat 90. Odpowiedź byłego piłkarza Manchesteru United może wywołać wiele kontrowersji wśród fanów angielskiej piłki.

– Jestem w stu procentach przekonany, że Serie A za moich czasów była lepsza niż obecna Premier League – zaczął Paul Ince.

– Drużyny takie jak Manchester United nie mają wielkich piłkarzy. Mają mnóstwo dobrych graczy, ale nie świetnych. Porównując to do ligi włoskiej z lat 90… Ludzie wiedzą, kim był Baggio, Batistuta, Zidane, Conte, Roberto Carlos, Weah, Baresi czy Maldini. Oni byli wspaniałymi piłkarzami – kontynuował.

– Obecnie nie mamy takich zawodników w Premier League. Jest wielu bardzo dobrych, ale tylko kilku świetnych. Jeśli za dwadzieścia lat zapytacie mnie, kto był najlepszy w Premier League w 2023 roku, to nie sądzę, że przyjdzie mi do głowy zbyt wiele nazwisk. Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne i Erling Haaland mogą być wyjątkami – powiedział.