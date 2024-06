Oni mogli objąć Manchester United. Dwa wielkie nazwiska na liście

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Z kim rozmawiał Manchester United?

Erik ten Hag otrzymał kredyt zaufania – Manchester United, mimo pogłosek, nie zmienia szkoleniowca. Holender będzie kontynuował pracę na Old Trafford do końca obecnego kontraktu, a więc do 30 czerwca 2025 roku. A przynajmniej rozpocznie nowy sezon na ławce Czerwonych Diabłów. Jednak przyszłość Holendra przez długi czas stała pod znakiem wątpliwości. Wszystko wskazywało na to, że minione rozgrywki będą jego ostatnimi w roli trenera United.

Manchester w lecie rozmawiał z aż sześcioma kandydatami na stanowisko pierwszego trenera. The Athletic zdradza listę nazwisk, które miały szansę na zatrudnienie w szeregach 20-krotnego mistrza Anglii:

Kieran McKenna

Roberto De Zerbi

Thomas Frank

Marco Silva

Mauricio Pochettino

Thomas Tuchel

Oprócz wymienionej wyżej szóstki na początku procesu rekrutacyjnego rozważano także Roberto Martineza i Rubena Amorima, jednak z tym duetem nie podjęto rozmów.

Niewykluczone, że Erik ten Hag nie tylko będzie kontynuował pracę w Man United, ale także… otrzyma nowy kontrakt. Angielskie media twierdzą, że włodarze Th Red Devils są gotowi zaoferować mu nową, dwuletnią umowę.

