Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice wokół Old Trafford

Manchester United niewykluczone, że wkrótce powita na swoim stadionie młoty pneumatyczne i inne urządzenia, służące do niszczenia i burzenia. The Telegraph twierdzi, że stadion Old Trafford może zostać zburzony. Wpływ na taki obrót zdarzeń może mieć zmieniony plan przebudowy obiektu Czerwonych Diabłów.

Manchester United może niebawem pożegnać się z Old Trafford

Wstrząsające doniesienia dotyczące losy stadionu Czerwonych Diabłów opublikował the Telegraph

Możliwe jest całkowice zburzenie legendarnego obiektu

Old Trafford pójdzie w zapomnienie?

Manchester United od dłuższego czasu szykuje się do modernizacji swojego stadionu. James Ducker w swoim materiale w The Telegraph przekonuje, że sternicy Czerwonych Diabłów chcą stadionu, który pod względem pojemności mógłby konkurować z londyńskim Wembley.

Rodzina Glazerów, która jest właścicielem Man Utd, spotkała się w ostatnich latach z ostrą krytyką ze strony kibiców za zaniedbanie Old Trafford, który stał się przestarzały. Szczególnie gdy weźmie się pod uwagę nowoczesne obiekty rywali.

Bez wątpienia najłatwiejszym rozwiązaniem byłaby przebudowa całego stadionu od podstaw. Kłopotem przy takim rozwiązaniu byłoby jednak znalezienie alternatywnego miejsca, gdzie zawodnicy Czerwonych Diabłów mogliby rozgrywać spotkania w roli gospodarza. Mowa o mniej więcej okresie dwóch-trzech lat. Pod tym względem o wiele łatwiej było Tottenhamowi Hotspur, który w trakcie budowy nowego stadionu rozgrywał swoje spotkania na Wembley.

Władze Manchesteru United od wielu lat rozważają dokonanie poważnej modernizacji stadionu. W związku z tym konkurujący ze sobą architekci zostali poproszeni o przedstawienie trzech możliwych do zrealizowania projektów. Najbardziej drastyczny z nich zakłada zburzenie Old Trafford.

Słynny Teatr Marzeń miałby zostać zastąpiony zupełnie nową konstrukcją. Inna koncepcja zakłada z kolei przebudowę obecnego stadionu Man Utd, głównie w kontekście trybuny South Stand. W powszechnej opinii jest ona najbardziej kłopotliwa między innymi ze względu na to, że pod nią przebiega linia kolejowa.

Ostatni wariant dotyczy z kolei szczegółowej modernizacji Old Trafford, ale bez naruszenia głównego kształtu. Według medialnych spekulacji najbardziej realny scenariusz zakłada jednak zburzenie obecnego obiektu Czerwonych Diabłów. Niewykluczone też, że nowa arena Man Utd miałaby powstać w nowej lokalizacji.

Czytaj więcej: Manchester United – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (15.03.2022)