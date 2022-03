PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United i Atletico Madryt

Manchester United – Atletico: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór poznamy kolejnych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Jeden z nich wyłoniony zostanie na Old Trafford, gdzie Czerwone Diabły podejmować będą ekipę Diego Simeone.

Old Trafford Liga Mistrzów Manchester United Atletico Madryt 2.25 3.30 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2022 21:04 .

Manchester United – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Do wtorkowego spotkania w nieco lepszej sytuacji przystępować będzie Manchester United, który będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska. Będzie miał również w składzie Cristiano Ronaldo, który w ostatni weekend potwierdził, że nadal jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Teraz Portugalczyk wysoką formę i klasę będzie chciał zapewne potwierdzić w konfrontacji z Atletico.

Czerwone Diabły dysponują dużą siłą ofensywną, ale jednocześnie ma w ostatnim czasie sporo problemów w defensywie. Manchester United tracił przynajmniej jednego gola w czterech z pięciu ostatnich meczów, a w ostatnich dwóch rywale trafili do ich siatki aż sześć razy. Z kolei Atletico zdobywało przynajmniej jednego gola w 7 z 8 ostatnich występów. Dlatego też stawiamy w tym meczu na gole i to z obu stron. Nasz typ: BTTS.

Superbet 1.95 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Manchester United – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Przed wtorkowym meczem w Manchesterze sprawa awansu pozostaje otwarta, bowiem pierwszy pojedynek na Wanda Metropolitano, który odbył się 23 lutego, zakończył się remisem 1:1.

Od tamtej pory obie drużyny rozegrały po trzy ligowe spotkania. Zdecydowanie lepiej zaprezentowało się w nich Atletico, które odniosło komplet zwycięstw i zapisało na swoje konto dziewięć punktów. Podopieczni Diego Simeone wygrywali kolejno z Celta Vigo (2:0), Reale, Betis (3:1) i Cadiz (2:1).

Czerwone Diabły w tym czasie zdobyły tylko cztery punkty. Po bezbramkowym remisie na Old Trafford z Watfordem, doznali wysokiej porażki 1:4 w derbowym pojedynku z Manchesterem City. Nieco optymizmu w serca kibiców Manchesteru United wlało z pewnością ostatnie zwycięstwo 3:2 nad Tottenhamem Hotspur i doskonały występ Cristiano Ronaldo, którzy trzy razy wpisał się na listę strzelców.

Manchester United – Atletico Madryt, historia

Rozegrane w Madrycie pierwsze spotkanie 1/8 finału było również pierwszym pojedynkiem obu drużyn w historii. Mecz zakończył się remisem 1:1, a z takiego rezultatu bardziej zadowoleni mogli być podopieczni Ralfa Rangnicka, którzy w tym meczu długo przegrywali po trafieniu Joao Felixa, ale na dziesięć minut przed końcem meczu do wyrównania doprowadził Elanga.

Manchester United – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem do zwycięstwa we wtorkowym meczu są podopieczni Ralfa Rangnicka. Kursy na wygraną Manchesteru United kształtują się obecnie w okolicy 2.05-2.12. Najwyższy kurs znajdziecie w ofercie Superbet. Możecie także także skorzystać z oferowanego przez bukmachera darmowego zakładu 34 zł, który otrzymacie rejestrując konto i wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Atletico Madryt, transmisja meczu

Prawami do transmisji meczów Ligi Mistrzów dysponuje stacja Polsat. Wtorkowy mecz Manchesteru United z Atletico Madryt, który zadecyduje o awansie jednej z drużyn do ćwierćfinału, będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 1. Pierwszy gwizdek na Old Trafford zabrzmi o godzinie 21:00.

