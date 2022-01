fot. PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood ma kłopot, bo zbierają się nad jego głową czarne chmury, po tym, jak światło dzienne ujrzały zdjęcia z wizerunkiem poszkodowanej jego byłej partnerki. Stanowisko w sprawie zabrał ojciec rzekomo pobitej dziewczyny Alan Robson. Pewne jest, że trudno dzisiaj zero-jedynkowo oceniać gwiazdę Manchesteru United, bo jeszcze nic nie zostało mu udowodnione.

Mason Greenwood jest w areszcie policyjnym

Zawodnikowi postawiono zarzut gwałtu i napaści, ale nie ma żadnego wyroku. Śledztwo w sprawie trwa.

Śledztwo dotyczy zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych

Jaka jest prawdziwa twarz Greenwooda?

Mason Greenwood to jedna z największych gwiazd Manchesteru United. Duże nadzieje sternicy klubu z Old Trafford wiązali z 20-latkiem. Niewykluczone jednak, że po ostatniej publikacji w sieci kariera zawodnika znajdzie się na zakręcie.

W materiale Daily Mail na temat ostatnich wydarzeń wypowiedział się ojciec Harriet Robson (dziewczyny, której zdjęcia znalazły się w niedzielę rano w sieci), odnosząc się do tematu oskarżeń przeciwko piłkarzowi.

– Żaden ojciec nie chciałby wiedzieć, że to się stało z jego córką. Policja już wie o tym, co miało miejsce. Harriet napisała oświadczenie. Powiedziała, że jej telefon został zhakowany. Radziliśmy jej, żeby wszystko skasowała. Zrobiła to, ale było już za późno – mówił Alan Robson w rozmowie z Daily Mail cytowanej przez Football365.com.

– Jest zdruzgotana, bo nie chciała, żeby to zostało upublicznione. Greenwood jest częścią naszej rodziny od 2-3 lat. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ich relacje nie układały się najlepiej. Byli jednak w sobie bardzo zackochani, będąc ze soba razem przed długi czas. Harriet jest przygnębiona z powodu tego, co się stało – dodał ojciec dziewczyny.

W związku z wywołanym skandalem Mason Greenwood jest zawieszony do odwołania przez Manchester United. Zawodnik nie będzie mógł brać udziału w treningach i meczach Czerwonych Diabłów. Wpływ na to mają zarzuty o gwałt i napaść. Piłkarz w związku z nimi został aresztowany, poinformował serwis Sky Sports.

