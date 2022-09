Pressfocus Na zdjęciu: Bernd Leno

Bernd Leno przeniósł się latem z Arsenalu do Fulham za blisko 4 miliony euro. Podczas ostatniego wywiadu Niemiec zdradził szczegóły swojej decyzji. Jak podkreślił, czuł się zmuszony do odejścia i nie miało to związku z jego formą.

Bernd Leno przez cztery sezony bronił barw Arsenalu

W ubiegłej kampanii Niemiec stracił miejsce w wyjściowym składzie kosztem Aarona Ramsdale’a

30-latek po przenosinach do Fulham udzielił wywiadu w którym opowiedział o przyczynach odejścia

Leno decyzję o odejściu argumentuje polityką sztabu szkoleniowego Arsenalu

Cztery sezony spędził w Arsenalu Bernd Leno, który dołączył do klubu w 2018 roku. W ubiegłym sezonie wobec słabej dyspozycji i eksplozji formy Aarona Ramsdale Niemiec stracił miejsce w wyjściowym składzie i zdecydował się podczas letniego okienka transferowego na zmianę klubu. Na początku opuścił on ekipę Kanonierów na rzecz Fulham.

Podczas ostatniego wywiadu dla SportBild 30-latek opowiedział powodach swojej decyzji. Jak przyznał rozgoryczony, nie miało to związku z jego formą ani jakością bramkarską.

– Kiedy zrozumiałem, że nie chodzi już dłużej o moje występy czy formę w jakiej się znajduję, wiedziałem że muszę odejść. Podczas presezonu zrozumiałem, że nie chodzi o to jak gram, ale o politykę. Wszystko stało się dla mnie jasne – musiałem znaleźć sobie nowy klub – stwierdził podczas wywiadu golkiper.

Leno w obecnym sezonie zanotował już cztery mecze w barwach Fulham. W żadnym z nich nie udało mu się zachować czystego konta.

