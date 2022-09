PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk (Liverpool, Liga Mistrzów)

W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów do finału dotarł przedstawiciel Premier League, Liverpool. W tym sezonie The Reds raczej nie są stawiani w gronie faworytów, jednak to oczywiście nie oznacza, że w decydującym meczu nie zobaczymy żadnego angielskiego zespołu. Manchester City to jedna z tych drużyn, którym daje się największe szanse na zwycięstwo w Champions League. A jak przedstawia się sytuacja innych przedstawicieli “najlepszej ligi świata”?

Liverpool z pewnością będzie chciał przynajmniej powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów, jednak trudno przypuszczać, że The Reds zdołają dotrzeć aż do finału

Tottenham jest faworytem swojej grupy, ale problematyczny może stać się brak doświadczenia i trudności z połączeniem gry na wielu frontach

W przypadku Chelsea wszystko zależy od dyspozycji dnia

Dla Manchesteru City faza grupowa to rozgrzewka przed marszem do Stambułu

Liverpool

Liverpool znalazł się w grupie A. The Reds oczywiście zostali wylosowani z pierwszego koszyka, jednak patrząc na ich obecną dyspozycję, trudno postawić ich w roli zdecydowanych faworytów rywalizacji w tej fazie. Napoli i Ajax bez wątpienia nie zrezygnują z walki o awans do kolejnej rundy, a przy dobrych wiatrach mogą nawet zepchnąć ekipę z Anfield do Ligi Europy. Na korzyść podopiecznych Jurgena Kloppa bez wątpienia przemawia ogromne doświadczenie w zmaganiach na arenie międzynarodowej. Drużyna z czerwonej części Merseyside w poprzednim sezonie dotarła aż do finału Champions League, w którym musiała uznać wyższość Realu Madryt.

Who will finish in first?#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022

Wydaje się, że w obecnych rozgrywkach Liverpool nie ma najmniejszych szans na powtórzenie tego wyniku, jednak należy pamiętać, że Królewscy na przestrzeni całej minionej edycji niejednokrotnie wychodzili obronną ręką z ogromnych opresji tylko dzięki “obyciu” w Lidze Mistrzów. Dlatego mimo wszystko nie skreślałbym Liverpoolu z szerokiego grona faworytów, przynajmniej jeszcze nie przed rozpoczęciem gry. A to, na co faktycznie stać The Reds, zależy od dyspozycji sportowej i fizycznej liderów, a także kolejnego okienka transferowego. Jeżeli wicemistrz Anglii nie wzmocni się w zimie, nie będzie w stanie rywalizować na wielu frontach.

Grupa A – szanse na awans:

Liverpool – 75% Napoli – 50% Ajax – 60% Rangers – 0%

Tottenham

Tottenham trafił do grupy, która tylko pozornie wydaje się mniej emocjonująca niż tercety z ekipami pokroju Barcelony, Realu czy Manchesteru City. Spurs znaleźli się w dosyć wyrównanym gronie, a na pewno wyrównanym w części “poniżej” londyńczyków. Drużyna Antonio Conte jest zdecydowanym faworytem, przynajmniej na papierze. Jednak w praktyce stołeczną ekipę może zgubić brak regularnej gry na arenie międzynarodowej i doświadczenia w łączeniu rywalizacji na kilku frontach. Wprawdzie awans do kolejnej fazy raczej nie przysporzy przedstawicielom Wysp większych trudności, ale mieszanka Premier League, Ligi Mistrzów i krajowych pucharów zapewne w pewnym momencie mocno da się we znaki Harry’emu Kane’owi i spółce.

Zadaniem włoskiego szkoleniowca Tottenhamu będzie odpowiednie gospodarowanie siłami. Jeżeli Spurs poważnie potraktują każdy mecz fazy grupowej i w ten sposób nabiorą empirii, mogą zameldować się nawet w ćwierćfinale. Ale to raczej wszystko, na co ich stać w tej edycji. Jednak zanim londyńczycy rozpoczną “prawdziwą rywalizację” w Lidze Mistrzów, czekają ich delegacje do Frankfurtu, Marsylii czy Lizbony. Wprawdzie to nie zestaw Madryt – Monachium – Paryż, ale nikt nie powiedział, że przed stołecznym zespołem zostanie rozłożony czerwony dywan, prowadzący do trzech wyjazdowych zwycięstw.

Grupa D – szanse na awans:

Tottenham – 85% Olympique Marsylia – 30% Eintracht Frankfurt – 40% Sporting Lizbona – 50%

Chelsea

Chelsea w tym sezonie gra w kratkę, a jej wyniki przypominają sinusoidę. Dlatego to, co londyńczycy osiągną w Lidze Mistrzów, będzie zależało przede wszystkim od dyspozycji dnia. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela jest nieznacznym faworytem do zwycięstwa w grupie E, jednak Milan bez wątpienia nie zrezygnuje z walki o pierwszą lokatę. W odwodzie pozostaje RB Salzburg, który wręcz uwielbia sprawiać niespodzianki w Champions League.

Dopóki ekipa ze Stamford Bridge nie uporządkuje gry obronnej, nie ma prawa myśleć o niczym więcej niż wyłącznie awans do 1/8 finału. A na to, patrząc przez pryzmat ostatnich występów The Blues w Premier League, na razie się nie zanosi.

Grupa E – szanse na awans:

Chelsea – 90% Salzburg – 40% Milan – 75% Dynamo Zagrzeb – 5%

Manchester City

Faza grupowa to dla Manchesteru City zwykle sześciomeczowy obóz treningowy. Nie inaczej będzie tym razem. Obywatele zostali przydzieleni do grupy, w której komplet zwycięstw to obowiązek. Sevilla, która w czterech spotkaniach La Liga wywalczyła tylko jeden punkt, i Kopenhaga to rywale, w starciach z którymi Erling Haaland może zapewnić sobie tytuł króla strzelców Champions League. A Borussia, jak to Borussia, jest w stanie zaskoczyć tych największych i jednocześnie potknąć się na mniej wymagających przeszkodach.

🤔 Who are you looking forward to watching in Group G?#UCLdraw || #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022

Nie ukrywajmy – największym wydarzeniem w grupie E będzie starcie norweskiego snajpera The Citizens z jego byłą drużyną. Dla podopiecznych Pepa Guardioli najbliższe dwa miesiące to wyłącznie rozgrzewka przed marszem do finału. Bo przecież o to Manchester walczy w tym sezonie. Walczy w tym, walczył w każdym poprzednim i będzie walczył w każdym następnym. Z Erlingiem Haalandem na szpicy nie sposób mierzyć niżej.

