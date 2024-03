Newcastle United nie traci nadziei i czyni postępy w rozmowach z Joelintonem w sprawie nowego kontraktu - donosi brytyjski dziennik The Telegraph.

Źródło: The Telegraph

IMAGO / Stephen Dobson Na zdjęciu: Joelinton

Wydawało się, że Joelinton nie przedłuży umowy z Newcastle United

Tymczasem włodarze Srok mieli poczynić spore kroki w tym kierunku

Aktualny kontrakt brazylijskiego pomocnika wygasa w czerwcu 2025 roku

Joelinton jednak przedłuży kontrakt z Newcastle United?

Joelinton to od kilku sezonów jeden z kluczowych zawodników Newcastle United. Nikogo nie powinno więc dziwić to, że włodarze Srok robią wszystko, co w ich mocy, żeby zatrzymać brazylijskiego pomocnika na dłużej na St James’ Park.

Umowa 27-latka z angielskim zespołem wygasa bowiem już 30 czerwca 2025 roku i od dłuższego czasu wydawało się, że Newcastle United ciężko będzie przekonać pięciokrotnego reprezentanta Canarinhos do podpisania ze Srokami nowego kontraktu.

Jak jednak dowiedział się brytyjski dziennik “The Telegraph”, klub z St James’ Park ostatnio poczynił ogromne postępy w negocjacjach z Joelintonem, który ostatecznie może pozostać na dłużej w ekipie The Magpies. Pomocnik aktualnie pauzuje po tym, jak poddał się operacji pachwiny.