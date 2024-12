fot. Sportimage Ltd / Alamy I Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola I Piłkarze Manchesteru City

Guardiola chce wzmocnień z najwyższej półki

Manchester City w obecnym sezonie jest olbrzymim rozczarowaniem. Ostatnie dziesięć meczów we wszystkich rozgrywkach to aż siedem porażek i tylko jedno zwycięstwo. Obywatele punktują słabo w Premier League i nie mają na ten moment szans na obronę mistrzowskiego tytułu. Niewykluczone, że błyskawicznie pożegnają się też z Ligą Mistrzów, gdyż są zagrożeni odpadnięciem już w fazie ligowej. Pep Guardiola otwarcie przyznaje, że to największy kryzys, z jakim zmagał się od początku swojej przygody na Etihad Stadium.

Zdiagnozowano problem, którym ma być niewystarczająco szeroka i jakościowa kadra. Proporcje zaburzyła poważna kontuzja Rodriego, gdyż w środku pola brakuje zawodnika o jego klasie. Był on kluczowy w układance Guardioli, stąd wyraźnie gorsza gra oraz wyniki.

Manchester City pragnie jak najszybciej zmienić tę sytuację i wrócić do seryjnego wygrywania. W trakcie zimowego okienka ma oczywiście dojść do pewnych ruchów kadrowych. Głównym zadaniem jest zastąpienie Rodriego piłkarzem, który będzie prezentował odpowiedni poziom. Guardiola marzy o sprowadzeniu Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Liczy, że Brazylijczyk już zimą będzie skory do przeprowadzki.

Drugi cel transferowy mistrza Anglii to rozchwytywany Florian Wirtz. Uważa się, że to jego ostatnie miesiące w barwach Bayeru Leverkusen. Niemiecki talent przygotowuje się do hitowych przenosin latem 2025 roku. Manchester City to jeden z głównych kandydatów, natomiast będzie musiał rywalizować o niego z Bayernem Monachium czy Realem Madryt.