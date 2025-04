Mourinho wróci do Premier League? Znany klub rozważa zmianę trenera

Jose Mourinho ma szanse wrócić do pracy w Premier League. Jak podaje portal The Mirror obecny szkoleniowiec Fenerbahce znalazł się na radarze Leeds United.

Źródło: The Mirror

Findlay / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho łączony z posadą trenera Leeds United

Jose Mourinho, choć pracuje w Fenerbahce dopiero od lipca ubiegłego roku, to niebawem może zmienić klub. The Special One jest regularnie łączony z innymi klubami. W przeszłości pisano m.in. o przejęciu sterów w reprezentacji Brazylii czy Portugalii.

Teraz pojawiła się kolejna opcja, lecz nie w roli selekcjonera, ale trenera klubowego. Mourinho znalazł się wśród potencjalnych kandydatów na nowego szkoleniowca Leeds United. Portal The Mirror informuje, że Pawie rozważają zmianę trenera.

Leeds w przyszłym sezonie będzie beniaminkiem Premier League. Obecną kampanię spędzają w Championship, gdzie są już pewni zajęcia miejsca w TOP2, które gwarantują bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Za wyniki zespołu odpowiada Daniel Farke, lecz zarząd klubu rozważa zastąpienie go bardziej doświadczonym szkoleniowcem. Tym ma być właśnie Jose Mourinho.

Właściciele drużyny z Elland Road wyznaczyli cel na przyszły sezon, jakim ma być utrzymanie w Premier League. Doświadczenie portugalskiego szkoleniowca miałoby w tym pomóc. 62-latek w przeszłości z powodzeniem pracował w lidze angielskiej. W swoim CV ma m.in. pracę w Chelsea, Manchesterze United czy Tottenhamie. Z The Blues trzykrotnie wygrywał mistrzostwo, a na swoim koncie ma także triumfy w Pucharze Anglii czy Pucharze Ligi. Dwukrotnie zdobywał także Tarczę Wspólnoty.

Z obecnym klubem, czyli Fenerbahce walczy o mistrzostwo Turcji. Na sześć kolejek przed końcem Żółte Kanarki zajmują 2. miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do odwiecznego rywala Galatasaray.