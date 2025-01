Cash poznał diagnozę. Wiadomo, ile będzie pauzować

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash wypada na cztery tygodnie

Matty Cash to piłkarz, który w ostatnim czasie nie może liczyć na sporo szczęścia i zdrowia. Wahadłowy Aston Villi co jakiś czas doznaje kontuzji, które eliminują go z gry na kilka tygodni. Zdarza się tak, że z tego powodu nie może pojawić się on na zgrupowaniu reprezentacji Polski i tak będzie najprawdopodobniej i tym razem.

W ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Celtikiem doznał kontuzji i jeszcze w pierwszej połowie opuścił boisko. Teraz na konferencji prasowej Unai Emery przyznał, ile pauzować będzie reprezentant naszego kraju. Cytowany przez serwis “Birmingham Live” szkoleniowiec powiedział o przynajmniej trzech, a może nawet czterech tygodniach pauzy.

– Matty Cash nie jest dostępny na najbliższe mecze i tak będzie przez najbliższe trzy lub cztery tygodnie – powiedział trener Aston Villi cytowany przez “Birmingham Live”.

Matty Cash w tym sezonie rozegrał dla swojego zespołu 21 spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. W sumie na koncie ma on 163 występy dla Aston Villi. Serwis “Transfermarkt” wycenia 27-latka na 28 milionów euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

