Zalewski podjął decyzję. Porozumienie i transfer o krok

Nicola Zalewski jest bliski przedłużenia umowy z AS Romą o kolejny rok, o czym donosi Gianluca Di Marzio. Porozumienie z aktualnym klubem ma zakończyć się wypożyczeniem do Interu Mediolan.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski przedłuży umowę z Romą i przeniesie się do Interu

Nicola Zalewski od jakiegoś czasu jest bardzo intensywnie łączony z odejściem z AS Romy. Reprezentant Polski nie może liczyć na pewny skład w zespole ze stolicy Włoch i z tego też powodu już od lata szuka możliwości odejścia z klubu. Kilka miesięcy temu bardzo dużo mówiło się o zainteresowaniu ze strony klubów z Turcji, ale finalnie nic z tego nie było.

W ostatnich dniach i tygodniach z kolei w kontekście transferu Nicoli Zalewskiego mówi się o dwóch klubach: Interze Mediolan oraz Olympique Marsylia. Teraz Gianluca Di Marzio przekazał nowe informacje, według których Zalewski podjął już decyzję i jest bardzo blisko porozumienia z AS Romą ws. przedłużenia kontraktu, a następnie wypożyczenia do Interu Mediolan. To właśnie pozostanie w lidze włoskiej jest dla reprezentanta Polski absolutnym priorytetem i dlatego też zdecydował się wybrać Inter.

Jak poinformował Gianluca Di Marzio, Zalewski podpisze nową umowę z AS Romą, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2026 roku, a więc współpraca zostanie przedłużona o kolejny rok. Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał 17 spotkań i zanotował dwie asysty. W sumie na murawie spędził jednak tylko 817 minut. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na 10 milionów euro.

Czy Inter Mediolan to dobry kierunek dla Nicoli Zalewskiego? Tak

Nie

Trudno powiedzieć Tak 35%

Nie 45%

Trudno powiedzieć 20% 20+ Votes

Zobacz także: Urbański mógł trafić do Hiszpanii! Monza to lepszy wybór?