Poważna kontuzja gracza Spurs. To koniec sezonu

PressFocus Na zdjęciu: Matt Doherty

Matt Doherty w tym sezonie już nie zagra. Piłkarz Tottenhamu doznał poważnej kontuzji w sobotnim meczu z Aston Villą. 30-letniego Irlandczyka czeka trzymiesięczna przerwa w grze.

Poważna kontuzja zawodnika Tottenhamu

Matt Doherty zerwał więzadła poboczne w kolanie

Irlandczyk do gry wróci dopiero w przyszłym sezonie

Trzy miesięczna przerwa w grze Matta Doherty’ego

Doherty stał się ważnym zawodnikiem dla Antonio Conte w ostatnich tygodniach. Zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty w ostatnich pięciu meczach. To spora strata dla Tottenhamu, który wciąż walczy o czwartej miejsce w Premier League.

Doherty doznał kontuzji już na początku sobotniego meczu z Aston Villa w starciu z Mattym Cashem. 30-letni zawodnik próbował jeszcze kontynuować grę w tym spotkaniu po interwencji sztabu medycznego, jednak ostatecznie w 21. minucie opuścił plac gry. Po meczu był widziany, jak opuszczał stadion z ortezą na kolanie.

Badania wykazały, że Irlandczyk zerwał więzadło poboczne w kolanie, a jego przerwa w grze wyniesie około trzech miesięcy.

To koniec sezonu dla gracza Tottenhamu, który na pewno opuści też czerwcowe mecze reprezentacji Irlandii w Lidze Narodów. Media spodziewają się, że do treningów wróci na początku okresu przygotowawczego do kolejnego sezonu.

