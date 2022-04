fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea FC we wtorek wieczorem zmierzy się w rewanżowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. The Blues przystąpią do tej potyczki, chcąc odrobić straty z pierwszego boju między oboma zespołami. Tymczasem światło dzienne ujrzała wiadomość, że londyńczycy do Hiszpanii udadzą się bez jednej ze swoich gwiazd.

Chelsea nie zamierza tanio sprzedać skóry w rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Realem

The Blues udadzą się do Madrytu przede wszystkim bez Romelu Lukaku

Belga z gry przeciwko gigantowi La Liga eliminuje kontuzja

Chelsea z poważnymi osłabieniami

Chelsea w starciu na Santiago Bernabeu będzie osłabiona brakiem Romelu Lukaku. Belgijski napastnik doznał kontuzji, która wyeliminowała go już z weekendowego boju przeciwko Southampton. Były napastnik Interu Mediolan doznał urazu ścięgna Achillesa.

Lukaku to nie jedyny zawodnik, z którego nie będzie mogła skorzystać Chelsea we wtorkowym szlagierze. Wyłączeni z gry są również Callum Hudson-Odoi oraz Ben Chilwell. Ponadto chory jest Ross Barkley. Dobrą wiadomością jest natomiast powrót Cesara Azpilicuety do kadry meczowej po negatywnym teście na COVID-19.

Londyńczycy przystąpią do starcia z Królewskimi opromienieni wygraną nad Southampton (6:0) w Premier League. Jednocześnie ekipa ze Stamford Bridge z dużymi nadziejami przystąpi do wtorkowego starcia. Real pierwsze spotkanie z Chelsea wygrał 3:1. Hat-trickiem w tym boju popisał się Karim Benzema.

Londyński team jak dotąd rywalizował z Los Blancos sześć razy. Wygrał trzykrotnie. Dwa mecze zakończyły się remisem i raz górą był Real. Ostatnie starcie między oboma zespołami w Madrycie miało miejsce w kwietniu 2021 roku i wówczas miał miejsce rezultat 1:1.

