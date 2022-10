PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Roy Keane skrytykował decyzję Erika Ten Haga, by nie wprowadzać Cristiano Ronaldo na plac gry podczas rozczarowującego występu z Manchesterem City. Czerwone Diabły zostały zmiażdżone przez graczy Guardioli, którzy zwyciężyli 6:3.

Roy Keane krytykuje Erika ten Haga

Były gracz United, uważa, że Ronaldo powinien dostać szanse w derbach z City

Jego zdaniem trzymanie go na ławce rezerwowych to brak szacunku

Keane nie zgadza się z decyzją Ten Haga

Cristiano Ronaldo rozpoczął tylko jeden mecz w Premier League od pierwszej minuty w tym sezonie, a jego jedyny gol padł w Lidze Europy z rzutu karnego. Portugalczyk nie znalazł się też w składzie United na mecz z City. Wielu spodziewało się, że napastnik pojawi się na murawie po przerwie, jednak gracz całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Po meczu Ten Hag tłumaczył się, że nie desygnował do gry portugalskiej gwiazdy z szacunku do jego kariery.

Zeszłego lata Ronaldo dał do zrozumienia, że ​​chce odejść, ale transfer nie doszedł do skutku. Teraz jego były kolega z drużyny, który obecnie jest ekspertem telewizyjnym Roy Keane, uważa, że ​​Ten Hag okazuje brak szacunku dla portugalskiego napastnika. Keane twierdzi, że United powinno było pozwolić mu odejść, jeśli nie zamierzali dać mu wystarczająco dużo czasu na grę w tym sezonie.

– Myślę, że United po prostu okazują brak szacunku Ronaldo, powinni pozwolić mu odejść przed końcem okna transferowego. Menedżer powiedział, że chce go zatrzymać. W porządku, potrzebujesz opcji, ale nie zostawiasz Ronaldo, aby sadzać go na ławce. Jest jednym z najlepszych graczy w historii, a moim zdaniem tłumaczenie, że nie miał opcji to bzdura – zdecydowanie przyznał Keane przed kamerami Sky Sport.

– Ten Hag wprowadził Martiala, który zdobył dwa gole. To jego decyzja, ponieważ miał wybór. Jednak jego tłumaczenie jest niedorzeczne. Co z tego, że przegrywasz 0:4? Ronaldo to świetny zawodnik, który mógł coś wnieść do gry. Uważam, że trzymanie takiego gracza tylko na ławce rezerwowych jest śmieszne – dodał.

