188. derby Manchesteru nie poszły tak, jak chciałyby tego Czerwone Diabły czy Erik ten Hag. Pomimo zdobycia trzech bramek w wyjazdowym meczu na Etihad Stadium, United stracili aż sześć i wysoko przegrali w rywalizacji z lokalnym rywalem.

Manchester United wysoko przegrał w derbach z City 3:6

Czerwone Diabły w końcówce zmniejszyły rozmiar porażki zdobywając dwa gole

Neville przyznał, że dwa ostatnie trafienia dla United są bardzo ważne

Rady Fergusona pomogą Ten Hagowi?

Manchester City zdominował niedzielny mecz z Manchesterem United. Haaland i Foden, którzy w popisali się hat-trickiem w tym pojedynku, zapewnili gospodarzom wysokie zwycięstwo. Honorowe trafienia dla Czerwonych Diabłów padły łupem Antony’ego i Martiala, który w końcówce zmniejszył rozmiary porażki. United przystąpili do gry wygrywając ostatnie cztery kolejne mecze w Premier League, w tym z Liverpoolem i Arsenalem. Znacznie poprawili się w ostatnich tygodniach, ale zostali sprowadzeni na ziemię przez graczy Guardioli.

Porażka mogła być zdecydowanie bardziej druzgocąca, jednak dwa gole Martiala sprawiły, że Manchester United znacznie zmniejszył rozmiary przerganej. Gary Neville, były piłkarz Czerwonych Diabłów, po meczu przyznał, że te trafienia będą kluczowe dla drużyny z Old Trafford w kolejnych spotkaniach i przypomniał słowa Alexa Fergusona.

– Dwa późne trafienia dla United są bardzo ważne dla nich w kontekście kolejnych spotkań. Kiedyś Ferguson mówił, gdy przegrywaliśmy 0:3, 0:4, że każda bramka ma niesamowite znaczenie. Gol na 1:3, 1:4 w końcówce w lepszej dyspozycji przeniesie cię do następnego meczu. To ważne. Rzeczywistość jest taka, że w przyszłym tygodniu musisz wyjść na boisku i zagrać nowy mecz, a łatwiej to zrobić, gdy porażka jest mniejsza. Ja jednak tego nigdy nie słuchałem, bo przegrana zawsze była rozczarowująca – stwierdził Neville.

Manchester United za porażkę z City będzie mógł się zrewanżować w przyszły weekend w starciu z Evertonem. Wcześniej, bo już w czwartek podopieczni Erika ten Haga zagrają w Lidze Europy z Omonią.

