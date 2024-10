fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Ruud van Nistelrooy lub Gareth Southgate, czyli Man Utd przed ważnym wyborem

Man Utd udał się na reprezentacyjną przerwę po remisie z Aston Villa (0:0). Ekipa z Old Trafford jest zatem bez wygranej od pięciu spotkań, co nie spełnia oczekiwań nie tylko kibiców, ale też władz klubu. Nie milkną zatem spekulacje na temat przyszłości Erika ten Haga.

Fichajes.net twierdzi, że na dzisiaj jest dwóch głównych kandydatów do przejęcia sterów nad Czerwonymi Diabłami. Pierwszym jest Ruud van Nistelrooy, który trafił do klubu latem tego roku na stanowisko asystenta aktualnego menedżera Man Utd. Holender jest darzony ogromnym szacunkiem przez fanów, na co wpływ ma bardzo udana kariera piłkarska w szeregach Czerwonych Diabłów. W każdym razie van Nistelrooy dużą wagę przywiązuje do takich wartości jak lojalność i szacunek i nie jest przekonany, czy zastąpienie ten Haga w takim momencie byłoby fair.

Presja rośnie, zmiana wydaje się nieunikniona

W związku z tym sternicy klubu z Old Trafford muszą mieć plan B, przekonuje hiszpańskie źródło. Wygląda na to, że jest nim Gareth Southgate. 54-latek od momentu rozstania z reprezentacją Anglii pozostaje bez pracy. W każdym razie ta kandydatura wywołuje już podziały wśród kibiców. Są fani, postrzegający Anglika jako człowieka sukcesu z doświadczeniem. Pesymiści twierdzą z kolei, ze Southgate nie ma zdolność sprostania oczekiwaniom w klubie z takimi tradycjami jak właśnie Man Utd.

Przedstawiciel Premier League plasuje się aktualnie na 14. miejscu w tabeli ligi angielskiej, legitymując się bilansem ośmiu punktów. Man Utd do czwartej Chelsea traci sześć oczek.

Czytaj więcej: Pogba zaliczy kolejny duży transfer? Francuz z dwoma opcjami