Pogba zaliczy kolejny duży transfer? Francuz z dwoma opcjami

Paul Pogba wszystko wskazuje na to, że wkrótce definitywnie zakończy swoją przygodę z Juventusem. Francuz według doniesień Fichajes.net ma do wyboru dwa kierunki.

Paul Pogba może zaliczyć duży transfer do MLS lub Arabii Saudyjskiej

Paul Pogba to 31-latek, który wrócił do Juventusu w lipcu 2022 roku. Aktualny kontrakt pomocnika z klubem z Serie A obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że niebawem zawodnik zmieni pracodawcę.

Druga przygoda Pogby z Juventusem jest bardzo zła. Kariera byłego reprezentanta Francji stanęła tak naprawdę na rozdrożu. Francuz zaliczył falę skomplikowanych sytuacji. Nie tylko związanych z kontuzją, ale również ze skandalem dopingowym. Tymczasem na temat przyszłości gracza ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Szansa na odbudowanie kariery

Źródło daje do zrozumienia, że nową przygodę Pogba może zacząć w MLS. Rozgrywki za oceanem zyskują sławę, na co wpływ może mieć fakt, że już w 2026 roku Standy Zjednoczone będą gospodarze piłkarskich mistrzostw świata. Tym samym gwiazdy decydują się na grę w MLS, podpisując bardzo lukratywne umowy, stając się jednocześnie w pewnym stopniu ambasadorami rozgrywek. W związku z tym dla francuskiego pomocnika dołączenie do jednej z ekip z MLS może być ciekawym wyzwaniem.

Drugą opcją dla Pogby może być natomiast szlak, jaki brali Cristiano Ronaldo czy Neymar. Tym samym Francuz może skusić się na krocie od saudyjskich szejków i kontynuować karierę w jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Największym gwiazdom oferowane są zwykle wielomilionowe kontrakty,

Pogba jest zawieszony za stosowanie niedozwolonych środków do 10 marca 2025 roku.

