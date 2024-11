Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Druga porażka z rzędu Manchesteru City, Guardiola tłumaczy

Manchester City w tym sezonie radzi sobą całkiem dobrze. Zespół prowadzony przez Pep Guardiolę przyzwyczaił do tego, że jest dominantem w Premier League oraz w Lidze Mistrzów i to potwierdza. Niemniej ostatni dni mogą być dla fanów Obywateli niepokojące, bowiem zespół przegrał dwa ostatnie mecze.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W środku tygodnia Manchester City uległ Tottenhamowi w meczu Pucharu Ligi Angielskiej. Wczoraj z kolei – co jeszcze bardziej sensacyjne – ulegli oni ekipie Bournemouth 1:2 w Premier League. To właśnie ten wynik zaskoczył wielu, bowiem mistrzowie Anglii nie przyzwyczaili nas do tego typu wpadek. Niemniej związane one są z kilkoma sprawami, przede wszystkim Obywatele mają kilka problemów kadrowych i wielu ważnych zawodników zmaga się z urazami. Obecnie kontuzjowani są m.in. Rodri oraz Jack Grealish. Na konferencji prasowej po meczu wspomniał o tym problemie Pep Guardiola.

– Mamy wielu zawodników, którzy są niedostępni z powodu kontuzji i urazów. Dlatego trudno zachować jakość i równowagę składu. Zagraliśmy dobrze przeciwko Tottenhamowi, dziś (przeciwko Bournemouth – red.) nie poradziliśmy sobie z intensywnością narzuconą przez rywala i dlatego też przegraliśmy – ocenił Guardiola na konferencji prasowej.

Czytaj więcej: Liverpool wystawia obrońcę na sprzedaż! Real się skusi?