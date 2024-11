Liverpool wystawia obrońcę na sprzedaż! Real się skusi?

Trent Alexander-Arnold jest nastawiony na przenosiny do Realu Madryt. Liverpool nie zamierza tracić go za darmo. Liczy, że uda się sprzedać gwiazdora w zimowym okienku transferowym - przekazuje "Defensa Central".

Alexander-Arnold w Realu jeszcze w tym sezonie?

Trent Alexander-Arnold to priorytetowy cel transferowy Realu Madryt na prawą stronę defensywy. Poważna kontuzja Daniego Carvajala sprawia, że Królewscy przyspieszają z tematem sprowadzenia jego następcy. Anglik na przestrzeni ostatnich lat potwierdzał, że śmiało można go nazywać jednym z najlepszym na swojej pozycji na całym świecie. Teraz nadarza się znakomita okazja, aby sprowadzić go na Santiago Bernabeu, gdyż kontrakt wiążący go z Liverpoolem wygasa po sezonie 2024/2025.

Do niedawna Liverpool liczył, że gwiazdor ostatecznie złoży podpis pod nową umową. Od tego czasu wiele się zmieniło, gdyż Alexander-Arnold odrzucił kolejne oferty. Zainteresowanie ze strony Realu Madryt skłania go do opuszczenia Anfield, gdzie grał od początku swojej kariery.

W obozie Liverpoolu panuje coraz większe przekonanie, że rozstanie z Alexandrem-Arnoldem jest nieuniknione. Aby nie stracić czołowego piłkarza za darmo, klub wystawia go na listę transferową i przygotowuje się do styczniowej sprzedaży. Ma nadzieję, że Real skusi się, aby sprowadzić go kilka miesięcy wcześniej. Alexander-Arnold został wyceniony na minimum 50 milionów euro.

Real planował pozyskać Anglika po sezonie w ramach transferu bezgotówkowego. Słabe wyniki osiągane w ostatnich tygodniach mogą jednak skłonić włodarzy do wzmocnienia drużyny w trakcie zimowego okienka. Jedyną opcją na prawą stronę defensywy jest obecnie Lucas Vazquez.