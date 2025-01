Erling Haaland doceniony. To była formalność

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland Piłkarzem Roku w Norwegii

Erling Haaland od momentu, gdy trafił do Borussii Dortmund, nie zwalnia tempa pod względem zdobywania bramek. W niemieckiej ekipie strzelał gola za golem, co zaowocowało transferem do Manchesteru City. W ekipie z Premier League piłkarz też błyszczy pod tym względem. To ma wpływ na rywalizację o indywidualne wyróżnienia.

Manchester City obudził się z zimowego snu? Rozbił West Ham

Norweska Federacja Piłkarska za pośrednictwem swojego biura prasowego przekazała, że Haaland został wybranym Piłkarzem Roku w Norwegii. Zawodnik został w taki sposób wyróżniony po raz piąty z rzędu. Pierwszą taką nagrodę Haaland otrzymał za rok 2020.

24-letni napastnik broni barw ekipy z Etihad Stadium od lipca 2022 roku. Manchester City wyłożył wówczas na transakcję 60 milionów euro. W piłkarskim CV zawodnik ma też takie kluby jak RB Salzburg czy Molde i Bryne.

Haaland ma kontrakt ważny z ekipą z Premier League do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 200 milionów euro. W tej kampanii 39-krotny reprezentant Norwegii rozegrał jak na razie 27 meczów. Zdobył w nich 21 bramek. Ponadto na koncie piłkarza jest jedna asysta.

Tymczasem już w sobotę Man City rozegra kolejny mecz. Zmierzy się o godzinie 18:45 z Salfordem. Rywalizacja odbędzie się w ramach trzeciej rundy FA Cup.

