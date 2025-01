Nie tylko PSG z Ligue 1 chce Rashforda. Kolejny chętny

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford znalazł się na celowniku AS Monaco

Marcus Rashford zdecydowanie nie należy do ulubieńców Rubena Amorima w Manchesterze United. To sugeruje, że Anglik wkrótce może zmienić barwy klubowe. Ciekawymi wieściami na ten temat podzielił się “The Telegraph”.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło przekonuje, że Rashford budzi duże zainteresowanie wśród klubów z Ligue 1. Już od dłuższego czasu w mediach przewijają się informacje o zainteresowaniu graczem ze strony Paris Saint-Germain. Okazuje się, że nie tylko ekipa z Parc des Princes chce mieć reprezentanta Anglii u siebie. Rashford jest też na liście życzeń AS Monaco.

Dla samego zawodnika przeprowadzka do ekipy z Stade Louisa II mogłaby być ciekawym rozwiązaniem pod względem finansowym. Wpływ na to może mieć fakt, że w Monaco praktycznie nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego. Jest on uiszczany tylko przez osoby, które więcej niż 25 procent swojego dochodu uzyskują poza terytorium miasta-państwa. Mając na względzie to, że zawodnik zarabia w klubie z Old Trafford 300 tysięcy funtów tygodniowo, to także dla samego Man Utd to może być niezła okazja. Duże obciążenie z listy płac mogłoby zniknąć, gdyby piłkarz zdecydował się na przeprowadzkę do ekipy, której barwy reprezentuje Radosław Majecki.

Rashford to 27-latek, który w tym sezonie zagrał w 24 meczach. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył trzy asysty.

Czytaj więcej: Nie tylko Man City i Man Utd chcą tego pomocnika. FC Barcelona też powalczy