Manchester City i Arsenal w wyścigu po argentyński diament

Giganci Premier League rywalizują o argentyńskiego młodzieżowca

Franco Mastantuono jest uznawany za jeden z największych talentów w Argentynie. 17-letni ofensywny pomocnik jest na dobrej drodze do przeprowadzki do Europy. Już minionego lata Real Madryt rozpoczął rozmowy z River Plate w celu pozyskania Argentyńczyka, który ma w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 45 milionów euro.

Jednak Królewscy muszą zmierzyć się z poważną konkurencją ze strony Arsenalu i Manchesteru City, które również wykazują zainteresowanie utalentowanym piłkarzem. Real nie traci z radarów Mastantuono, a względy kulturowe i możliwość gry w La Lidze mogą być dodatkowym atutem.

Decyzja Mastantuono będzie z pewnością trudna. Zarówno Arsenal, jak i Manchester City mają mocne argumenty, by przekonać go do wyboru Premier League. Mikel Arteta zyskał reputację specjalisty w rozwijaniu młodych talentów, co może przyciągnąć 17-latka do Londynu.

Pomocnik jest związany umową z River Plate, która obowiązuje do końca grudnia 2026 roku. Franco Mastantuono w bieżącym sezonie ligi argentyńskiej rozegrał 14 meczów, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty.