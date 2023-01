PressFocus Na zdjęciu: Antony

Antony przybył do Manchesteru United w sierpniu zeszłego roku z Ajaxu Amsterdam za ogromną kwotę 81 milionów funtów, która następnie wzrosła do 85,5 miliona funtów dzięki dodatkom związanym z kontraktem. Brazylijczyk strzelił jak dotąd jedynie pięć goli dla ekipy z Old Trafford, co nie satysfakcjonuje kibiców tego klubu. Wielu uważa, że dotychczasowe osiągnięcia nie idą w parze z wysokimi kosztami transferu. Kibice United byli sfrustrowani, że napastnik zazwyczaj używa tylko lewej nogi, ale tym faktem na pewno nie był zaskoczony Ten Hag, który miał okazję pracować z napastnikiem w stolicy Holandii.

Antony strzelił gola w swoim debiucie w United w wygranym 3:1 meczu z Arsenalem, a także był autorem spektakularnego trafienia w przegranych derbach z Manchesterem City w październiku, zanim rozegrał osiem meczów bez zdobyczy bramkowych, aż do starcia trzeciej rundy Pucharu Anglii z Evertonem. – Jest młodym zawodnikiem, którego musimy rozwijać, ale on sam musi też tego chcieć. Musimy oczekiwać od niego więcej. Potrzebuje wyzwań, dlatego przyszedł do Premier League. W końcu podniesie poprzeczkę. W pierwszych tygodniach strzelał bramki, robił dobre rzeczy, ale widzę też dużo miejsca na poprawę w jego gry – bronił swojego zawodnika menedżer United Erik ten Hag.

ESPN uważa, że w kuluarach władze klubu przyznają rację stwierdzeniu, że Manchester United przepłacił za ten transfer, jednak w ich ocenie dokonali rozsądnego ruchu przede wszystkim z trzech powodów. United szukali gracza na jego pozycję, a rozważano kandydatury tylko trzech napastników. Co więcej, na Old Trafford byli pod wrażeniem chęci Antony’ego do tego transferu, a sam zawodnik wysłał prośbę do Ajaxu, by zezwolono na jego przenosiny do Anglii. Po za tym po analizie rynku oceniono, że jego wartość w 2023 może jeszcze znacząco wzrosnąć. Trzecim argumentem był fakt, że Czerwone Diabły obserwowały go od wielu lat, jeszcze gdy grał w Brazylii. To właśnie z tych powodu w klubie podjęto decyzję o wyłożeniu tak ogromnych pieniędzy na 22-latka.

