Manchester City i Chelsea zmierzyły się w starciu o zupełnie różne cele w ramach 20. kolejki Premier League. Finalnie w rywalizacji na Etihad Stadium padły dwa gole (1:1).

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Manchester City - Chelsea

Tijjani Reijnders z golem na wagę wygranej Man City

Manchester City rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo Premier League z Arsenalem. Nieco inne plany związane z trwającym sezonem ma Chelsea, która marzy o tym, aby wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W związku z tym niedzielna batalia zapowiadała się bardzo interesująco.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji przez długi czas mecz nie budził większych emocji. Wpływ na taki stan rzeczy miał fakt, że sytuacji strzeleckich było jak na lekarstwo. Ponadto drużyny nie koncentrowały się na oddawaniu strzałów. Tak naprawdę dopiero ostatnie dziesięć minut pierwszej połowy sprawiły, że na Etihad Stadium zaczęło się coś dziać.

Wynik rywalizacji został otwarty w 42. minucie. W roli głównej wystąpił Tijjani Reijnders. Holenderski pomocnik dokładnie przymierzył, oddając strzał pod poprzeczkę i Filip Jorgensen został zmuszony do kapitulacji. Na przerwę gospodarze udali się z jednobramkową zaliczką.

City prowadzi w hicie! Tijjani Reijnders mocnym strzałem pokonuje Jorgensena 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/1wptvdwN5f pic.twitter.com/b7qovMGShx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 4, 2026

Po zmianie stron ekipa ze Stamford Bridge już w 49. minucie mogła doprowadzić do wyrównania. Okazję na gola miał Pedro Neto. Niestety dla fanów The Blues jego próba była niecelna i kibice Manchesteru City mogli odetchnąć z ulgą.

Gdy wydawało się, że do końca spotkania rezultat już się nie zmieni, to w doliczonym czasie meczu błysnął Enzo Fernandez. Argentyńczyk doprowadził do wyrównania i finalnie spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Obywatele zaliczyli trzeci remis w tej kampanii. Siódmy remis zaliczyła natomiast Chelsea.

Manchester City – Chelsea FC 1:1 (1:0)

1:0 Tijjani Reijnders 42′

1:1 Enzo Fernandez 90+4′