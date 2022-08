fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Man Utd od niedzielnego starcia z Brighton Howe & Albion zacznie nową kampanię w Premier League. Podopieczni Erika ten Haga do nowego sezonu podchodzą z dużymi nadziejami. Potwierdzają to przedmeczowe wypowiedzi Harry’ego Maguire’a dla Sky Sports.

Man Utd nie chce powtórzyć kolejnego słabego sezonu

Ciekawej wypowiedzi Sky Sports przed starciem z Brighton udzielił Harry Maguire

Kapitan Czerwonych Diabłów przyznał wprost, że jego drużyna w poprzedniej kampanii prezentowali się kiepsko

Maguire opowiedział o rozczarowującym minionym sezonie Man Utd

Man Utd ma jasny cel na kampanię 2022/2023, aby poprawić swoją pozycję z poprzedniego sezonu. Jednocześnie ekipa z Old Trafford ma plan, aby wrócić do Ligi Mistrzów.

– Zdobywanie trofeów to najważniejsza rzecz w Manchesterze United. W porównaniu z wynikami poprzedniego sezonu musimy poczynić ogromne postępy – przekonywał Harry Maguire w rozmowie ze Sky Sports.

– Wyniki z poprzedniej kampanii były dla tego klubu zupełnie nie do przyjęcia. Rozgrywki pucharowe opuściliśmy wcześnie i nie dawaliśmy fanom powodu do czekania na mecze. Musimy spędzić większość sezonu w tych turniejach, żeby w marcu nadal grać w dużych turniejach, aby do końca sezonu rozgrywać ważne spotkania – kontynuował Anglik.

– Ostatnie dwa lub trzy miesiące zeszłego sezonu graliśmy tylko w soboty. Manchester United nie jest do tego przyzwyczajony. Tak nie powinno być. Wylecieliśmy ze wszystkich pucharów i kiepsko wypadliśmy w mistrzostwach. Teraz chcemy zrobić poważne postępy i dać naszym fanom coś, czym mogą się ekscytować – powiedział piłkarz.

– Zawsze można znaleźć wymówki, ale musimy spojrzeć na siebie. Każdy piłkarz nie spisywał się dobrze w zeszłym sezonie, więc i drużyna zawodziła- uzupełnił Maguire.

