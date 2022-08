Manchester United – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: David de Gea

Erik ten Hag w niedzielę 7 sierpnia pierwszy raz poprowadzi Manchester United w oficjalnym meczu. Rywalem na Old Trafford będzie Brighton.

Old Trafford Premier League Manchester United Brighton 1.68 4.10 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 22:32 .

Manchester United – Brighton, typy i przewidywania

Erik ten Hag potrzebuje czasu, aby Manchester United funkcjonował tak, jak życzy sobie Holender. Stad nie przesądzamy o zwycięstwie Czerwonych Diabłów, które będą jednak faworytem, co dostrzegają też bukmacherzy. Po sparingach można jednak zauważyć, że w spotkania z udziałem giganta Premier League pada sporo goli. Uważamy, że starcie z Brighton może być ofensywnym widowiskiem. Sądzimy, ze w meczu padnie powyżej 2,5 bramki. Tak było w 9 z 15 ostatnich meczów z udziałem Manchesteru United.

Manchester United – Brighton, sytuacja kadrowa

Erik ten Hag nie będzie mógł skorzystać Masona Greenwooda, który ma kłopoty z prawem. Kontuzję leczy zaś Anthony Martial. Graham Potter przy ustalaniu składu musi pominąć rehabilitującego się Jakuba Modera.

Manchester United – Brighton, ostatnie wyniki

Z wysokiego c okres przygotowawczy zaczął Manchester United. Czerwone Diabły rozbiły 4:0 Liverpool. Do pewnego momentu Erik ten Hag mógł się pochwalić samymi zwycięstwami (oprócz The Reds triumf przeciwko Melbourne Victory 4:1 i z Crystal Palace 3:1). Od 23 lipca nastąpiło pogorszenie wyników. Podopieczni holenderskiego szkoleniowca zremisowali z Aston Villą (2:2) i Rayo Vallecano (1:1). Ulegli zaś Atletico Madryt (0:1).

Jeden sparing mniej ma za sobą Brighton. Mewy mogą być z nich zadowolone, ponieważ dały się pokonać jedynie Brentford (0:1). Po zwycięstwo nie udało się sięgnąć też przeciwko Royale Union (0:0). W pozostałych konfrontacjach z boiska jako triumfatorzy schodzili gracze Grahama Pottera. Rozprawili się oni z: Estoril (4:1), Reading (2:1) oraz Espanyolem (5:1).

Manchester United – Brighton, historia

W minionym sezonie kluczem do zwycięstwa w tej rywalizacji był atut własnego boiska. Manchester United zwyciężył na Old Trafford 2:0. Jeszcze bardziej efektowny triumf na The Amex odniosło Brighton (4:0).

Manchester United – Brighton, kursy bukmacherów

Manchester United – Brighton, przewidywane składy

Manchester United: De Gea – Malacia, Maguire, Martinez, Dalot – Fred, McTominay – Elanga, Fernandes, Sancho – Rashford

Brighton: Sanchez – Veltman, Dunk, Webster, Lamptey – Mwepu, Alzate, Gross, Mac Allister, Trossard – Maupay

Manchester United – Brighton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 41-letni Paul Tierney. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję będzie można śledzić w Viaplay oraz Canal+ Premium.

