fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Manchester United zmierzy się dzisiaj w hicie Premier League z Arsenalem. Przed tym starciem jednym z głównych tematów był ten związany z podłożeniem bomby pod domem Harry’ego Maguire’a. Mimo niezwykłej niechęci kibiców Czerwonych Diabłów do piłkarza to na razie nie ma tematu zmiany klubu przez niego.

Harry Maguire mimo niedawnego zagrożenia bombowego nie myśli o rozstaniu z Man Utd

Informacje na temat doświadczonego defensora przekazał The Sun

Obecna umowa Anglika z klubem z Old Trafford obowiązuje do 2025 roku

Maguire nie chce rozstawać się z Man Utd

Manchester United pozyskał Harry’ego Maguire’a latem 2019 roku z Leicester City za blisko 90 milionów euro. The Sun dotarł do wiadomości, że 29-latek mimo niedawnego zagrożenia bombowego w jego domu nie myśli o rozstaniu z klubem z Old Trafford.

– Harry nie opuści Manchesteru United przez takie groźby. Jego priorytetem numer jeden zawsze będzie bezpieczeństwo rodziny, ale ma też siłę charakteru, aby zrobić to dobrze. Wydaje się, że jest to dzieło jakiegoś tchórzliwego fana – przekazało The Sun źródło z otoczenia Maguire’a.

W środku tygodnia światło dzienne ujrzała wiadomość, że reprezentant Anglii otrzymał wiadomość, że w domu, w którym mieszka z narzeczoną i dwójką dzieci, może dojść do wybuchu. Maguire natychmiast zwrócił się o pomoc do policji z Chesire, która przeszukała dom z pomocą psów. Ostatecznie niczego nie znalazła.

Angielski defensor w tej kampanii wystąpił w 28 meczach Premier League, notując w nich jednego gola. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 40 milionów euro. Zawodnik ma kontrakt ważny z aktualnymi wicemistrzami Anglii do końca czerwca 2025 roku.

