Arsenal – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (23.04.2022)

Arsenal Londyn

Arsenal – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź. W jakże różnych nastrojach Arsenal oraz Manchester United przystąpią do sobotniego hitu Premier League. W środku tygodnia Kanonierzy pewnie ograli w derbach Londynu Chelsea 4:2, z kolei Czerwone Diabły zostały zdemolowane przez Liverpool przegrywając aż 0:4. Obie ekipy walczą o czwarte miejsce w tabeli i udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zwycięstwo któregoś z zespołów może go znacznie przybliżyć do tego sukcesu. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:30.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Manchester United 2.13 3.50 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2022 11:03 .

Arsenal – Manchester United, typy i przewidywania

Arsenal po serii trzech porażek z rzędu dość niespodziewanie pokonał w środku tygodnia 4:2 Chelsea, dzięki czemu ponownie wywiera presję na czwartym Tottenhamie. Kanonierzy udowodnili, że potrafią być groźni i w decydujących starciach powalczyć o komplet punktów. Manchester United choć obecnie traci tylko trzy punkty do czwartego miejsca w tabeli to biorąc pod uwagę formę, którą prezentuje w ostatnim czasie trudno wierzyć, aby był w stanie jeszcze włączyć się do walki o Ligę Mistrzów. Czerwone Diabły wygrały tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań (przeciwko Norwich City), a pamiętając o wtorkowym blamażu z Liverpoolem nikt nie spodziewa się, aby United byli w stanie pokusić się o jakąkolwiek zdobycz punktową w sobotnim spotkaniu na Emirates Stadium. Nasz typ: zwycięstwo Arsenalu – TAK.

STS 2,10 zwycięstwo Arsenalu Odwiedź STS

Arsenal – Manchester United, sytuacja kadrowa

Raczej nie powinniśmy się spodziewać zbyt wielu zmian w składzie Arsenalu w porównaniu do środowego meczu z Chelsea. W ataku ponownie powinien wystąpić Eddie Nketiah, mimo powrotu Alexandre’a Lacazette’a. Cedric Soares jest przewidywany jako prawy defensor, w związku z czym do środka ma zostać przesunięty Ben White. Mohamed Elneny i Sambi Lokonga rywalizują o start w środku pomocy obok Xhaki. Niedostępny pozostaje Thomas Partey oraz Kieran Terney, z kolei występ Takehiro Tomiyasu stoi pod znakiem zapytania.

Paul Pogba został wykluczony z gry na kilka tygodni w związku z kontuzją łydki, której nabawił się we wtorkowym meczu z Liverpoolem. Oprócz Francuza z powodu urazów niedostępni pozostają Edinson Cavani oraz Fred. Scott McTominay może wrócić do składu po tym, jak wszedł z ławki rezerwowych na Anfield, chociaż nie trenował przed pojedynkiem z The Reds. Raphael Varane wrócił do treningów na początku tygodnia i jest spodziewany w wyjściowym składzie na sobotni mecz. Od pierwszej minuty w Londynie powinniśmy zobaczyć również Jadona Sancho oraz Alexa Tellesa. Media zastanawiają się, czy od początku na murawie pojawi się Cristiano Ronaldo, który nie zagrał z Liverpoolem z powodu śmierci nowonarodzonego syna, ale już w środę wrócił do treningów.

Arsenal – Manchester United, ostatnie wyniki

Arsenal w ostatniej ligowej kolejce przełamał serię trzech porażek z rzędu (z Southampton, Brighton i Crystal Palace) pokonują Chelsea 4:2. W ostatnich pięciu spotkaniach Kanonierzy odnieśli dwa zwycięstwa, a trzykrotnie musieli uznać wyższość rywala. Co ciekawe podopieczni Mikela Artety ostatni raz zremisowali 23 stycznia z Burnley. W tym czasie rozegrali jedenaście spotkań, z których wygrali siedem. Zajmują piąte miejsce w Premier League mając tyle samo punktów, co czwarty Tottenham.

Manchester United nie popisał się w ostatniej kolejce ligowej wysoko przegrywając z Liverpoolem 0:4, a Czerwone Diabły były mocno krytykowane za fatalny styl, który zaprezentowali w tym pojedynku. Biorąc pod uwagę ostatnie pięć pojedynków drużyny Ralfa Rangnicka to United wygrali tylko raz z Norwich City. Oprócz tego zanotowali aż trzy porażki z Atletico, Evertonem oraz Liverpoolem, a także jedno spotkanie zakończyli remisem (Leicester City). Mimo fatalnej formy zajmują szóste miejsce w lidze ze stratą jedynie trzech punktów do znajdujących się wyżej Arsenalu oraz Tottenhamu i wciąż mają szansę na udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Arsenal – Manchester United, historia

Arsenal oraz Manchester United zagrają ze sobą po raz 60. w Premier League. Bilans jest na korzyść drużyny z Manchesteru, która wygrała 25 pojedynków, a przegrała 18. W ostatnim spotkaniu obu drużyn na Old Trafford lepsi okazali się gracze Ralfa Rangnicka, którzy wygrali 3:2. Ostatni pojedynek tych zespołów w Londynie zakończył się bezbramkowym remisem. W ostatnich pięciu spotkaniach dwukrotnie zwyciężał Arsenal, a dwukrotnie mecze kończyły się wynikiem remisowym. Manchester United może ustrzelić pierwszy ligowy dublet z Kanonierami od sezonu 2017/2018.

Arsenal – Manchester United, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Arsenal, a kursy na zwycięstwo Kanonierów wynoszą około 2,10. Ale Manchester United mimo fatalnej formy ma potencjał, aby w tym pojedynku sprawić niespodziankę zwłaszcza, gdy do składu Czerwonych Diabłów wraca Cristiano Ronaldo. Kursy na triumf podopiecznych Ralfa Rangnicka wynoszą około 3,50.

Arsenal – Manchester United, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale, Soares, White, Magalhaes, Tavares, Elneny Xhaka, Saka, Odegaard, Rowe, Nketiah

Manchester United: De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Telles, Fernandes, Matić, McTominay, Lingard, Ronaldo, Sancho

Arsenal – Manchester United, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 34. kolejki Premier League będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Arsenal Londyn – Manchester United transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport 2 oraz Canal+ 4K Ultra.