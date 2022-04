PressFocus Na zdjęciu: Eddie Nketiah

Arsenal – Manchester United: transmisja z meczu w TV oraz stream online. W sobotę czeka nas prawdziwy klasyk Premier League, a w dodatku niezwykle istotny mecz w kontekście walki o czołową czwórkę. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Arsenal – Manchester United, gdzie oglądać

Chociaż oba zespoły miały w ostatnim czasie znaczny dołek formy, a w dodatku oba walczą o ten sam cel, podejdą do sobotniego meczu w odmiennych nastrojach. Arsenalowi udało się przerwać fatalną serię w najlepszym momencie. Kanonierzy pokonali w derbach Chelsea i zrównali się punktami z czwartym Tottenhamem.

Manchester United, za to, przegrał w najważniejszych dla siebie derbach – tych z Liverpoolem. Powiedzieć zresztą, że przegrał, to spore niedopowiedzenie. The Reds zaaplikowali rywalom cztery gole, a po spotkaniu Bruno Fernandes przyznał, że wraz z kolegami nie walczy już o nic w tym sezonie. Ten, kto wygra sobotni mecz, zrobi ogromny krok w kierunku zagwarantowania sobie gry w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów.

Arsenal – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie na Emirates Stadium obejrzysz za pośrednictwem Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 2.

Arsenal – Manchester United, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również sobotniego pojedynku Kanonierów z Czerwonymi Diabłami. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Arsenal – Manchester United, transmisja online

Rzecz jasna, możesz nadchodzący hit obejrzeć w internecie lub aplikacji mobilnej. By to zrobić, wejdź na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Arsenal – Manchester United, kursy bukmacherskie

To gospodarze prezentowali się w ostatnim czasie lepiej i to oni są faworytami bukmacherów do sięgnięcia po komplet punktów.

Arsenal Manchester United 2.11 3.80 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2022 09:13 .

