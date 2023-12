Arsenal we wtorkowym wieczór mierzył się na wyjeździe z Luton Town. Spotkanie ostatecznie zwycięstwem "Kanonierów" 4:3. Jakub Kiwior spędził na placu gry 65. minut.

IMAGO / xJoexGiddensx / PA Images Na zdjęciu: Gabriel Jesus oraz Gabriel Osho

We wtorkowy wieczór kibice Premier League mieli okazje obejrzeć starcie Luton Town – Arsenal

Podopieczni Mikela Artety wygrali 4:3 dzięki bramce Declana Rice’a w ostatniej akcji meczu

Przez 65 minut w tym spotkaniu mogliśmy oglądać na boisku Jakuba Kiwiora

Arsenal pokonuje Luton Town

Spotkanie Arsenalu z Luton Town zapowiadało się na jednostronne. Było to starcie lidera Premier League z beniaminkiem, który wyskoczył ze strefy spadkowej. Przed tym starciem różnica punktowa między “Kanonierami” a “The Hatters” wynosiła aż 24 punkty.

Od pierwszego gwizdka na Kenilworth Stadium widać było ogromną dysproporcję siły. Na pierwszy cios Arsenalu musieliśmy czekać do 20. minuty, kiedy to na listę strzelców wpisał się Gabriel Martinelli. Chwilę później nieoczekiwanie na tablicy wyników był ponownie remis, bowiem wyrównującym trafieniem popisał się Gabriel Osho. Piłkarze Mikela Artety w dalszej części również przeważali, a tuż przed przerwą zdołali zdobyć bramkę. Gabriel Jesus uderzeniem głową wpakował futbolówkę do siatki gospodarzy.

Druga część gry zaskakująco rozpoczęła się od mocnego ciosu beniaminka. Gola na 2:2 strzelił Elijah Adebayo. W 57. minucie kibice zgromadzeni na Kenilworth Stadium oszaleli z radości, bowiem to Luton Town wyszedł na prowadzenie za sprawą Rossa Barkleya. Szczęście gospodarzy długo nie trwały, ponieważ już 180 sekund później był remis dzięki Kaiowi Havertzowi. “Kanonierzy” w końcówce przeprowadzali szaleńcze ataki, aż wreszcie zdołali zadać ostateczny cios. Trafieniem na wagę trzech punktów w ostatniej akcji meczu popisał się Declan Rice.

Arsenal w kolejnym ligowym meczu zmierzy się na wyjeździe z Aston Villą. Luton Town natomiast ugości na Kenilworth Stadium Manchester City.

Luton Town – Arsenal 3:4

Osho (25′), Adebayo (49′), Barkley (57′) – Martinelli (20′), Gabriel Jesus (45′), Havertz (60′), Rice (90+7′)