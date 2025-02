Liverpool coraz bliżej porozumienia. Chodzi o dużą gwiazdę

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Mohamed Salah blisko nowej umowy w Liverpoolu

Liverpool po pokonaniu w niedzielę Manchesteru City wygląda na to, że jest na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa Premier League. Władze klubu koncentrują się zatem nad budową drużyny na nowy sezon. Dotyczy to między innymi przedłużenia kontraktów z kluczowymi graczami. Wieści na ten temat przekazał Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że coraz bliżej podpisania nowej umowy z klubem z Anfield Road jest Mohamed Salah. 32-latek to wciąż jedna z kluczowych postaci The Reds. Egipcjanin wygrywał najważniejsze trofea z Liverpoolem. Ciekawa jest to, że jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Salah po sezonie pożegna się z Liverpoolem. Dzisiaj natomiast sytuacja się zmieniła i wszystko wskazuje na to, że doświadczony zawodnik zostanie w angielskiej ekipie na dłużej.

Salah trafił do Liverpoolu w lipcu 2017 roku z AS Romy. Kosztował wówczas ponad 40 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika wygasa z The Reds z końcem czerwca tego roku. W niedzielę piłkarz zaliczył kolejny z rzędu mecz z golem, co sprawia, że zaczynają się rozważania sugerujące, że Egipcjanin może być faworytem do wygrania Złotej Piłki za 2025 rok.

W tej kampanii Salah wystąpił jak na razie w 38 meczach. Zdobył w nich 30 bramek i zaliczył 21 kluczowych podań.